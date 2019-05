GOVERNO PARALISA PROJETO QUE LIMITA REAJUSTE SALARIAIS NO PARANÁ

Para evitar novos desgastes com servidores públicos, com quem negocia a possibilidade de um reajuste salarial, o governo do Paraná concordou em paralisar o trâmite da Lei de Eficiência na Gestão do Estado (Lege) na Assembleia Legislativa

A ideia é que a Lege seja a base para que o governo estabeleça indicadores e metas de desempenho. O projeto de lei complementar (04/2019) chegou aos deputados em meados de abril, mas a ideia agora é incluí-lo efetivamente na pauta do Legislativo somente entre outubro e novembro. Até lá, a proposta fica na “geladeira”.

O recuo já foi comunicado aos representantes dos servidores públicos, que observam que a Lege “congela a data-base, promoções, progressões e outros direitos previstos na legislação”. O Fórum das Entidades Sindicais (FES) também reclama que o texto foi elaborado “sem nenhum diálogo com o funcionalismo” e sustenta que há violação à Constituição Federal, que “assegura o direito a reposição anual nos salários”.

A proposta é ampla, tem quase 20 páginas, mas o foco da polêmica está no artigo 16, que define uma relação entre investimento e receita no momento de verificar possíveis reajustes salariais, promoções e progressões: “Se o montante da receita corrente líquida aplicada em investimentos for inferior a 10%, a variação nominal percentual da despesa total com pessoal ativo e inativo do Poder Executivo (…) não poderá superar 80% da variação percentual da receita corrente líquida apurada nos doze meses anteriores”.

Tal restrição, ainda de acordo com o texto, se aplica “à revisão geral anual, reajustes salariais, avanços e crescimentos na carreira, enquadramentos salariais, transições na carreira e demais vantagens eventuais”. O artigo 16 é traduzido pelos representantes dos servidores públicos como uma fórmula para, na prática, congelar salários e outros benefícios.

Já o vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Tiago Amaral (PSB), observa que o objetivo da Lege é ampliar a fatia de investimento no orçamento, que hoje estaria praticamente todo destinado ao custeio. “Os números são drásticos. Nosso investimento hoje em relação à receita corrente líquida está previsto em 2,2%”, apontou Amaral. “A lógica disso [do artigo 16] é baseada em estudos que falam da curva para o desenvolvimento do Estado, que teria um grande ganho quando ao menos 10% dos recursos gerados no próprio Estado fossem reinvestidos para infraestrutura e para a população”, argumenta.

Pela Lege, também fica estabelecido que “avaliação de desempenho e cumprimento de metas pelos servidores serão considerados na sua progressão funcional”. Outro ponto do projeto de lei complementar define que cada um dos órgãos do Estado deve obrigar “níveis mínimos de formação para o exercício de cargos em comissão e funções gratificadas”.

Para os próximos anos, o Executivo também prevê Produto Interno Bruto com crescimento anual de 4%; geração de empregos; Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) com nota 5 nas escolas estaduais; e investimentos realizados ou estimulados pelo governo.

Negociações em andamento

Por conta da data-base no mês de maio, representantes do funcionalismo público e do governo do Paraná já sentaram para discutir a possibilidade de um reajuste salarial, no âmbito de uma comissão composta também por deputados estaduais. A terceira reunião do grupo está marcada para o próximo dia 21, às 16 horas.

Os servidores públicos buscam um reajuste de 17%, considerando o pagamento das perdas da inflação dos últimos 12 meses e dos anos anteriores. Em abril, durante entrevista à Gazeta do Povo, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, sinalizava que não pretendia mexer nos salários. Depois, pressionado, resolver criar a comissão para discutir o assunto.

Agora, o Palácio Iguaçu avalia que uma proposta como a Lege em discussão na Assembleia Legislativa não contribui para o avanço das negociações da data-base, daí o acordo para paralisar o tema na Casa.

