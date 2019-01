GOVERNO NEGA QUE PETROBRAS RECEBERÁ US$ 14 BI NA REVISÃO DA CESSÃO ONEROSA

Pauta é prioridade para Minas e Energia; Projeto de lei está parado no Senado

O Ministério da Economia negou nesta 2ª feira (7.nov.2018) que a União pagará US$ 14 bilhões à Petrobras relativos à revisão do contrato de cessão onerosa.

De acordo com a nota, assinada pela Secretaria Especial da Fazenda, o valor constava em 1 documento apresentado pelo antigo governo às equipes de transição, mas que era apenas 1 de vários cenários para a resolução da questão.

“Cabe destacar ainda que esse cenário específico citado na matéria apresentava baixa probabilidade de realização. A proposta ainda está em debate”, diz o texto.

Desde janeiro de 2018, o governo e a petroleira discutem a revisão do contrato da cessão onerosa, assinado em 2010. Na época, a Petrobras pagou à União R$ 74,8 bilhões pelos direitos de explorar 5 bilhões de barris, sem licitação, no pré-sal.

Por conta da forte desvalorização do petróleo no mercado internacional no período, entretanto, há 1 entendimento de que a União precisará devolver recursos para a estatal.

Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, afirmou que a meta do novo governo é encerrar a discussão em até 100 dias.

O imbróglio também inviabiliza a realização de 1 megaleilão de petróleo dos volumes excedentes aos negociados com a estatal. A expectativa é de que a rodada possa render mais de R$ 100 bilhões aos cofres públicos.

Impasse no Congresso trava acordo

No ano passado, o governo endereçou o assunto para o Congresso por meio 1 projeto de lei (íntegra) que permite que a Petrobras venda 70% de suas áreas na cessão onerosa. O texto chegou a ser aprovado na Câmara, mas empacou no Senado.

Governadores pressionaram os senadores para que o texto garantisse parte dos recursos do megaleilão para os Estados. O governo, no entanto, não encontrou uma manobra para fazer o repasse sem ferir o teto dos gastos.

(Com Poder360)