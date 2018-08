GOVERNO MUNICIPAL INICIA RECUPERAÇÃO DA AVENIDA ANDRADINA

Serviços são realizados no trecho entre os bairros Cidade Nova e o Jardim Ipê

Na manhã de ontem, segunda-feira (27), o Governo Municipal iniciou a recuperação de mais um trecho da malha viária na cidade. Nesta etapa, a Avenida Andradina – uma das principais vias de interligação da região norte – está sendo contemplada com os serviços.

“Estamos investindo continuamente na recuperação da malha viária do nosso Município. No primeiro semestre deste ano, concluímos as obras de prolongamento da Av. Andradina que liga a região do Cidade Nova até a Vila “C” e hoje, estamos realizando ações de recuperação neste trecho que vai da Av. Tarquínio Joslin dos Santos até a Av. Maceió”, destacou o prefeito.

As melhorias atendem a uma antiga reivindicação da população, já que o trecho sofre historicamente com problemas de enchentes e diversas imperfeições surgiram na pista, tornando a via quase que intransitável e colocando, inclusive, a vida de pessoas em risco.

O cronograma da Secretaria Municipal de Obras (SMOB), prevê a execução de galerias de águas pluviais e em seguida o recape asfáltico num trecho de quase 2 quilômetros. Os trabalhos serão concluídos em até 120 dias.

Paralelo às melhorias promovidas pela prefeitura, a Secretaria Municipal da Fazenda (SMFA), já vem notificando os proprietários de imóveis na região, para que promovam a padronização das calçadas em frente as suas propriedades. Outras importantes vias da região norte, que possuíam trechos de calçamentos poliédricos como as avenidas Paraná e Maceió, já receberam serviços de pavimentação asfáltica.

(Com PMFI)