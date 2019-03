GOVERNO MUNICIPAL E ITAIPU LANÇAM TERCEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA ENCONTROS E CAMINHOS

Cronograma de atividades será apresentado nesta sexta (15), às 9 horas, no Marco das Três Fronteiras

Será lançada nesta sexta-feira (15), a terceira edição do Programa Encontros e Caminhos, que leva ações de sustentabilidade e promoção ambiental aos 54 municípios lindeiros ao lago de Itaipu. O evento terá início às 9 horas no Marco das Três Fronteiras e é promovido pelo Governo Municipal, Itaipu Binacional e Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

Este ano o objetivo do programa é a execução de uma jornada de atividades de resgate, reconhecimento e de construção da identidade territorial do Oeste do Paraná e Mundo Novo/MS – para gerar o desenvolvimento sustentável, tomando como eixo a cultura da sustentabilidade e reconhecendo as boas práticas e os atores líderes que atuam no seu dia-a-dia em prol da melhoria e preservação do meio ambiente e da qualidade de vida nos 54 municípios da área de abrangência da Itaipu.

Para Foz do Iguaçu estão previstas 13 atividades ao longo de 2019, entre elas estão: oficina de recuperação de nascentes, oficina de construção de cisterna, oficina de construção de horta comunitária, oficina de arte sustentável, oficina de grafitagem, jornadas socioambientais e culturais.

Todas as atividades contam com apoio do Programa de Itaipu e de parceiros como as secretarias municipais de Meio Ambiente e Agricultura, instituições do Coletivo Educador Municipal, Cataratas S/A, Instituto Conhecer para Conservar entre outros. Também são parceiros a Fundação Cultural, Secretaria de Educação, Planejamento e Direitos Humanos.

Cronograma

Durante o evento, nesta sexta, participarão representantes das secretarias e pessoas já inscritas para cursos e oficinas. Também serão divulgadas as datas e locais das atividades no município. Desde o ano passado, o Programa é levado aos 54 municípios da área de abrangência da Itaipu, onde vivem mais de 1,5 milhão de pessoas.

Concurso

Em outras cidades, como Missal, Santa Helena, Guaíra e Cafelândia, a terceira edição do programa já foi lançada. Neste ano, todas as cidades farão uma fotografia em um ponto turístico, por isso a escolha pelo Marco das Três Fronteiras para o lançamento. A cidade com a foto mais curtida nas redes sociais ganhará uma apresentação gratuita do Grupo Viola Lindeira.

Lançamento do Programa Encontros e Caminhos – Foz do Iguaçu

Data: 15/03/19

Local: Marco das Três Fronteiras

Horário: 09h

(Com AMN)