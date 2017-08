Governo estimula parcerias para atender jovens em vulnerabilidade

Criar parcerias entre o governo estadual, municípios e a sociedade civil em prol da proteção de adolescentes que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social no Paraná. Esse é o objetivo do programa Rede Jovem, lançado pelo governador Beto Richa nesta terça-feira (8), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

O município vai abrigar o projeto-piloto do novo programa que, enfatizou o governador, se soma a uma série de outras iniciativas do Estado voltadas à juventude. Ele assinou um termo de cooperação com a prefeitura de Almirante Tamandaré para o desenvolvimento de ações conjuntas.

“O Rede Jovem abre mais possibilidades para os adolescentes do Paraná. Com esta nova iniciativa, os adolescentes terão ainda mais chances de atingir todo o seu potencial social, econômico e intelectual para se tornarem protagonistas de seus destinos”, disse Richa.

O assessor especial do Governo do Estado para assuntos da Juventude, Edson Lau, explicou que com o Rede Jovem serão elencados, em cada município, indicadores como evasão escolar, distorção idade-série, violência e mortes evitáveis.

“Com esses dados buscaremos melhorar os índices, por meio de um trabalho conjunto entre governo, prefeituras e sociedade civil”, disse. “É a primeira vez na história do Brasil que um governo tem uma política pública efetiva com foco na juventude”, afirmou Lau.

O prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, afirmou que o programa vem ao encontro das necessidades do município. “O Rede Jovem vai colaborar para o enfrentamento da séria questão da vulnerabilidade dos nossos jovens, principalmente quanto à violência”, afirmou.

O governador Beto Richa lembrou que em Almirante Tamandaré foi inaugurado, em 2016, o Centro Estadual de Educação Profissional Theodoro de Bona, que oferece cursos técnicos aos jovens. O município também tem um Centro da Juventude, espaço de convivência criado pelo Estado que oferece atividades em tempo integral a jovens e adolescentes.

EMPREGOS – O desempenho do governo estadual, com programas como o de apoio ao setor produtivo e o equilíbrio das contas públicas, que permitiu a retomada de investimentos públicos, contribui para ampliar as oportunidades aos jovens.

O governador destacou que o Paraná foi o estado que mais gerou empregos para os jovens de 18 a 24 anos, no primeiro semestre de 2017. Eles participaram com 30% das contratações totais feitas no Estado no período, segundo dados do Ministério do Trabalho. Foram 26.936 vagas, mais que o dobro do verificado em 2016. “Enquanto vemos com tristeza a situação do País. com 14 milhões de desempregados, o nosso Estado tem saldo positivo na criação de novas vagas, todos os meses”, afirmou Richa.

MATERIAIS – Durante o evento, a prefeitura fez a entrega simbólica de materiais escolares e uniformes para 12 mil alunos e 4 micro ônibus para o transporte escolar (repassados pelo Governo Federal). Também foram entregues kits escolares com material didático doados pelo Instituto Positivo ao Provopar Estadual, e repassado ao município. “É mais uma parceria entre governo estadual, prefeitura e setor privado que vai colaborar com o aprendizado de nossas crianças”, disse Colodel.

PRESENÇAS – Participaram do lançamento do programa os secretários de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; da Educação, Ana Seres; da Segurança Pública, Wagner Mesquita, e da Casa Civil, Valdir Rossoni; o secretário do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, Marcello Richa, e o deputado estadual Alexandre Curi.

Richa anuncia novos recursos para Almirante Tamandaré

Durante o lançamento do programa estadual Rede Jovem, o governador Beto Richa anunciou novos recursos para o município de Almirante Tamandaré. Ele explicou que com mais esse repasse chega a R$ 170 milhões o montante de investimentos do Governo do Estado no município.

A cidade foi autorizada a captar R$ 10 milhões junto à Secretária de Estado do Desenvolvimento Urbano para obras de infraestrutura e urbanismo. O montante se soma aos R$ 3 milhões já autorizados pelo Governo do Estado no início deste ano. Mais de R$ 800 mil foram repassados para oito escolas da região por meio do programa Escola 1000 (R$ 100 milhões para mil reforma e melhoria em mil escolas estaduais). Outros R$ 540 mil foram liberados por meio do Programa de Apoio aos Municípios.

“A parceria com o governo estadual tem sido muita positiva em todas as áreas e isso é de fundamentação importância, pois dessa forma conseguimos dar mais qualidade de vida à população”, disse o prefeito Gerson Colodel.

DOAÇÃO – O governador Beto Richa também anunciou que enviou à Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei para autorizar o Governo do Estado a doar a Almirante Tamandaré o Parque Aníbal Khury – uma área de 220 hectares. “O espaço será usado por toda a população”, disse Richa.

Com AEN