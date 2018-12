GOVERNO ESPERA RECORDE DE PÚBLICO NA ESPLANADA NA POSSE DE BOLSONARO

Estimativa é de até 500 mil em 1º de jan; Admissão de Lula em 2003 teve 150 mil; Ato movimenta setor hoteleiro na capital; 2.600 policiais trabalharão na cerimônia

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) espera que a Esplanada dos Ministério receba de 250 mil até 500 mil pessoas para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), em 1º de janeiro de 2019. Será 1 recorde para o evento se o número for confirmado.

O maior contingente de pessoas durante uma posse presidencial foi em 2003, quando Lula (PT) recebeu a faixa pela primeira vez –150 mil, segundo estimativa da Polícia Militar do DF divulgada à época. Em 2007, após a reeleição do petista, 10.000 estiveram no ato.

O menor número registrado durante uma posse desde a redemocratização foi no 2º governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Apenas 1.500 pessoas compareceram. Na 1ª admissão do tucano, cerca de 20.000 estiveram no local para prestigiá-lo.

A petista Dilma Rousseff trilhou caminho inverso. Teve maior público na 2ª posse. Foram cerca de 30.000 pessoas em 2011 e 40.000 em 2015. Durante o 1º evento, houve forte chuva em Brasília. Na transição para o 2º mandato, a capital teve dia de sol.

Não há estimativas de quantas pessoas tenham participado da posse de Fernando Collor de Mello (PTC). Michel Temer (PMDB) e Itamar Franco (PMDB) não foram considerados para o levantamento porque assumiram o cargo após o impeachment dos titulares.

(Com Poder360)