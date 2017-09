GOVERNO E PREFEITURA ASSINAM CONVÊNIO DE R$ 15,7 MILHÕES PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE FOZ DO IGUAÇU

A prefeitura de Foz do Iguaçu assinou um convênio com o governo do Estado no valor de R$ 15,7 milhões para investir na pavimentação das vias urbanas da cidade. O convênio foi assinado na noite desta terça-feira (19) pelo governador do Paraná, Beto Richa, e pelo vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Nilton Bobato, em solenidade na câmara municipal de Foz.

O recurso de R$ 15,7 milhões – sendo R$ 10 milhões do Estado e R$ 5,7 milhões de contrapartida do município – será aplicado em três lotes de asfaltos. De acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Obras (SMOB), 57 ruas de mais de 15 diferentes bairros serão contemplados com uma nova pavimentação que representa 204.151,09 m². O projeto de pavimentação contempla ainda calçadas com rampas de acessibilidade.

Segundo Bobato, o município está trabalhando de forma célere para que os três lotes de asfalto sejam licitados o mais breve possível, e para que as já comecem no mês de outubro. Bobato, ainda falou da importante parceria entre município e Estado “Que bom que o governo está tratando Foz do Iguaçu com o respeito que ela merece, recebemos este recurso com felicidade, o Estado está cumprindo sua função com o município, e é com parcerias assim que vamos construindo e melhorando a vida de todos os cidadãos de Foz do Iguaçu”, afirmou.

Na ocasião, o governador Beto Richa falou das ações – construção do viaduto da Av. Paraná e intervenção no Hospital Municipal – que o seu governo tem feito pela cidade nos últimos anos e reafirmou futuras parcerias com o município: “Ao longo do nosso mandato já liberamos só para a pavimentação de Foz do Iguaçu, mais de R$ 50 milhões, fizemos também investimento em educação, segurança e em todas as áreas. E hoje essa parceria se consolida, se estreita e se fortalece com esses investimentos que estamos fazendo, uma boa parceria de trabalho, de respeito, harmônico e republicano com a prefeitura de Foz do Iguaçu.” ressaltou.

MAIS ASFALTO

Além dessas 57 ruas em parceria com o governo do estado, também estão previstos investimentos em parceria com a Itaipu Binacional e a implantação da usina de asfalto própria do município. O objetivo é possibilitar a recuperação e a manutenção viária em toda a cidade. “Com o investimento na usina de asfalto, além de recuperar as ruas, pretendemos dar a manutenção adequada quer irá aumentar em muito a durabilidade das ruas e reduzir os custos para isso.” Explicou Bobato.

QUALIDADE

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, afirmou que sem o trabalho conjunto os municípios não poderiam recuperar ou fazer a ampliação da sua malha viária. “Essa é uma importante parceria com o município, que garante obra de qualidade para a comunidade, priorizando a calçada e sinalização com segurança para o pedestre”, disse ele. O Estado cumpre muito bem a sua função, afirmou o vice-prefeito de Foz, Nilton Bobato. “Com a parceria podemos melhorar a vida dos cidadãos”, afirmou, ao destacar bairros importantes da região Norte da cidade que vão receber pavimentação, como a Vila Nova C, Novo Mundo, Jardim Cataratas.

PRESENÇAS – Participaram do ato o presidente da câmara de vereadores Rogério Quadros, vereadores, secretários municipais e estaduais, representantes da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), além de outras autoridades.

Ruas e bairros contemplados:

Lote 1

VILA C NOVA

Ruas: Aracaju, Belém, R, Q, Rio Branco, Recife, P, Natal, Salvador, Maceió, São Paulo, João Pessoa e Cuiabá

VILA C VELHA

Ruas: A, São Paulo, Florianópolis,

JARDIM VENEZA

Ruas: Graúna e Matelândia

CIDADE NOVA

Avenida Garibaldi

Lote 2

LOTEAMENTO BUBAS

Ruas: Tulipas, Jatobá, Malva Rosa e Carnaúba

JARDIM TROPICAL

Ruas Carnaúba e Pau Brasil

JARDIM CATARATAS

Ruas: Salto Martin, Benjamin Constant, Salto União e Rivadavia

JARDIM ELDORADO

Rua Alastair Munro

VILA SHALON

Ruas Otto Velter e Natal Graciotin

PARQUE OURO VERDE

Avenida Tambaqui e Rua Brilhantes

Lote 3

JARDIM NOVO MUNDO

Ruas: Sabará, Regente Feijó, Resende e Taubaté

CONJUNTO LIBRA

Ruas: Iapó, Airton Moreira e Jordão

JARDIM MARACANÃ

Rua Mato Grosso

JARDIM CLAUDIA

Ruas Anita Garibaldi e Clarice Lispector

KLP

Ruas: Porto Alegre, Mangueira, Avaré, Itapetinga, Blumenau, Bento Gonçalves, Vila Rica, Diamantina, Itararé, Itajaí, Criciuma, Bauru, Macaé e Gaspar

Com PMFI