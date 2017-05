Governo doa material para estimular prática esportiva nas cidades

Prefeituras de 64 municípios das regiões de Maringá e de Umuarama (Noroeste) receberam nesta sexta-feira (05) materiais esportivos que serão utilizados no preparativo de jovens para jogos oficiais do Paraná – como os Escolares, da Juventude, Abertos e os Paradesportivos, e também em atividades promovidas nas cidades. Em Maringá, a entrega de materiais para 34 prefeituras da região foi feita pelo governador Beto Richa, durante encontro com o presidente da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), Fausto Eduardo Herradon, e os prefeitos que integram a entidade. O encontro foi no Parque Internacional Francisco Feio Ribeiro, onde acontece a Expoingá. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, e a vice-governadora Cida Borghetti, participaram do encontro.

São bolas, redes, uniformes, equipamentos de sinalização, cronômetros e apitos repassados pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, dentro do programa Paraná Mais Esporte. O programa tem a adesão de 372 municípios.

O governador disse que é um defensor incansável do esporte. “É uma ferramenta poderosa para a formação dos jovens, porque socializa, educa, desperta o gosto pela vida saudável”, disse ele. “E é fundamental que o acesso a esses benefícios seja disseminado no Estado, dando chances para crianças, jovens e a população de todas as regiões. Esse programa da Secretaria do Esporte e do Turismo é uma das ações para alcançarmos esse objetivo”, afirmou.

Richa também ressaltou o programa como mais uma ação de apoio aos municípios do Paraná. Ele lembrou que só neste ano já recebeu 230 prefeitos para atender demandas e autorizar acesso a financiamentos do Estado para investimentos em obras urbanas.

NECESSIDADES LOCAIS – Cada município recebe materiais esportivos de acordo com as principais modalidades praticadas na cidade. Para chegar a essa definição, a Secretaria do Esporte e do Turismo realizou, nos últimos dois anos, uma série de encontros regionais para levantar as necessidades locais.

O secretário do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, falou sobre a importância de pessoas ligadas ao esporte se preocuparem com a formação de crianças e jovens. “Para que cada prefeito consiga fazer esse trabalho, o Governo do Estado criou esse programa, que beneficia todos os municípios”, explicou Fabrício.

Ele mencionou os Jogos Escolares, que reúnem em torno de 100 mil alunos atletas, de todos os municípios. “Conseguimos fazer com que todos as prefeituras incentivem os atletas. Muita criança sonha em ser campeã, poucos chegam lá, mas o importante é o que o esporte proporciona no aspecto educacional, na qualidade de vida”, disse o secretário.

APOIO – Para o prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla, o repasse dos materiais ajuda as prefeituras, especialmente em um momento de crise, quando a economia de gastos é fundamental para as finanças das prefeituras. “A gente pode incentivar a prática de atividades esportivas, projetos sociais e contribuir com a melhoria e o desenvolvimento do esporte na cidade, sem ter que usar recursos da prefeitura”, disse ele.

O prefeito de Doutor Camargo, Edilen Henrique Xavier, também ressaltou que o apoio para os esportes vem em um momento em que o município não está em situação financeira muito boa. “Com o orçamento da prefeitura não dá para comprar esse tipo de material, nem temos secretaria de esporte”, disse ele. O material repassado servirá para prática de vôlei, futebol de areia, futebol, basquete.

CIDADES – No encontro de Maringá receberam materiais esportivos as prefeituras de Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Cruzeiro do Sul, Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçu, Inajá, Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Jardim Olinda, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, Paranacity, Paranapoema, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, Sarandi, Uniflor

Em Umuarama, o encontro reuniu representantes das prefeituras de Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Cafezal do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Guaporema, Icaraíma, Indianópolis, Iporã, Ivaté, Japurá, Jussara, Maria Helena, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, Rondon, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara, Tapira, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Xambrê.

REUNIÃO – Logo após a entrega dos materiais esportivos o governador Beto Richa se reuniu com o presidente da Amusep e os prefeitos que integram a entidade para tratar de questões da região. Richa afirmou que o Governo do Estado fará todo o esforço para atender as demandas. “Fazemos um governo municipalista e as portas estão sempre abertas para as demandas das prefeituras”, disse ele.

Com Agência Estadual de Notícias