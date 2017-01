GOVERNO DO RN PLANEJA TRANSFERIR LÍDERES DE REBELIÃO PARA OUTROS PRESÍDIOS DO ESTADO

O governo do Rio Grande do Norte deve transferir seis presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal (RN), para outros presídios do Estado. Eles seriam os líderes da briga entre facções que causou a morte de ao menos 10 detentos. O objetivo da medida é enfraquecer possíveis reações dos detentos, disse, neste domingo (15), o secretário da Justiça e da Cidadania, Wallber Virgolino.

“Os presos serão, possivelmente, transferidos dentro do próprio Rio Grande do Norte para enfraquecer possíveis ações criminosas que venham a ocorrer”, disse. Ele, porém, não citou datas ou locais sobre essas prováveis transferências. Virgolino também não descartou transferi-los para presídios federais.

O secretário não confirmou o número de vítimas informado anteriormente pelo governo estadual. “Inicialmente, é prematuro a gente dar qualquer número de mortos. A gente trabalha em cima de 10. Isso pode ser superior, também pode ser inferior“. Ele aguarda o término da intervenção da polícia no presídio para dar um número oficial.

Virgolino confirmou a informação de que os presos estavam soltos nos pavilhões, já que as celas do presídio estão em reforma por conta de uma última rebelião. “Os presos já se encontravam soltos. Mas a gente já tem um planejamento para mexer com esses apenados para conter essa onda de novos motins”.

Segundo o secretário, a briga de facções no Rio Grande Norte envolve o PCC e o Sindicato do Crime do RN. “Existe uma facção nacional que tenta dominar o Brasil, e há facções locais tentando impedir esse crescimento. ” Pelo menos seis homens, pertencentes ao PCC, foram identificados como os responsáveis pela rebelião .

A ação, diz, foi estimulada pelas rebeliões no Norte. “Todo o sistema prisional do país está tenso neste momento. A situação do Norte estimulou a situação daqui, mas a situação complemente diferente. Eles viram lá [e se inspiraram]”, afirma. “Não haverá punições ou exonerações [a agentes púbicos]. A gente viu que é uma guerra, e ela é decidida em detalhes”.

Retomando o presídio

Segundo o secretário, já foram dominados os pavilhões 1, 2 e 3 de Alcaçuz. “Agora estamos dominando o 4 e o 5, “mas sem nenhum tipo de confronto, de reação”. “Tudo está correndo dentro da normalidade”, disse Virgolino. A expectativa do governo é que, até as 18h –19h em Brasília–, tenha terminado a operação de varredura da penitenciária. Três delegados estão dentro do presídio para fazer a investigação.

Para Virgolino, a operação foi um sucesso. “De 200 presos, se morrem 10, 20, claro que é ruim, mas poderia ter morrido 200, e ninguém queria isso“.

Neste momento, trabalha-se para contar o número de presos e tenta-se estimar os danos que ela causou no presídio, segundo o secretário de Segurança Pública, Caio César Bezerra. “A situação está totalmente controlada em Alcaçuz“, disse.

Bezerra ressaltou o apoio da Força Nacional na operação deste domingo. “Exatamente para a gente intensificar o patrulhamento externo e garantir que não haja fugas e também a tranquilidade, que a tranquilidade retorne à unidade”.

O secretário disse ainda que o governo estadual e o Ministério da Justiça estudam a possibilidade de ampliar o efetivo da tropa da Força Nacional no estado.

A Força está no estado desde setembro do ano passado, auxiliando a Polícia Militar em ações de policiamento ostensivo. Na última segunda-feira (9), o Ministério da Justiça e Cidadania autorizou a prorrogação da permanência da Força Nacional por mais 60 dias.

“O apoio da Força foi imprescindível para que a PM intensificasse o patrulhamento. Existe a possibilidade da ampliação da Força no estado“, afirmou.

Com Uol