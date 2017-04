Governo do Paraná é um dos poucos do País que pode fazer parcerias com os municípios, diz Rossoni

O deputado estadual Tião Medeiros acompanhou Rossoni no encontro com os prefeitos.

Rossoni também pediu aos prefeitos que façam ajustes nas máquinas públicas municipais para enfrentar a crise financeira que atinge o país. “O prefeito que for firme, determinado e mantiver uma postura séria como fez o governador Beto Richa, passará pela crise mais facilmente. Façam a lição de casa porque vocês vão ter que dar contrapartida nos programas estaduais. Em política, aprendemos que mesmo que você desagrade as pessoas em determinado momento, mas está fazendo a coisa certa, no futuro o trabalho é recompensado”, afirmou.

Paranavaí – Na prefeitura de Paranavaí, Rossoni conheceu o projeto de revitalização da cidade apresentado pelo prefeito Caique. Ele disse que vai levar a proposta ao governador Beto Richa e adiantou que serão disponibilizados recursos para realizar as obras. “É um projeto ousado e importante do prefeito. Vamos estabelecer uma parceria com recursos do Parana Urbano e também a fundo perdido.”

Superior – Valdir Rossoni lembrou que desde 2014 é cidadão honorário de Paranavaí. Um dos motivos da homenagem foi o apoio dado para a instalação da sede da reitoria da Unespar em Paranavaí. Rossoni cobrou maior contrapartida do governo federal nos investimentos feitos pelo Estado em ensino superior. “Hoje, as sete universidades estaduais custam aproximadamente R$ 2 bilhões por ano aos cofres públicos. Seria muito bom para os municípios, se pudéssemos direcionar esses recursos do ensino superior, que é obrigação do governo federal, para melhorar estradas, construir escolas, postos de saúde, etc.”