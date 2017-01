GOVERNO DO PARANÁ E PROFESSORES DA REDE ESTADUAL SE REÚNEM EM CURITIBA

Professores da rede estadual de ensino e a Casa Civil se reúnem, na manhã desta sexta-feira (27), no Palácio do Iguaçu, em Curitiba. Eles discutem uma resolução anunciada recentemente pelo governador Beto Richa (PSDB), que altera a distribuição de aulas.

Os servidores são contra essa medida. Um grupo de professores filiados ao sindicato da categoria chegou a ocupar o prédio da Secretaria da Educação ao governo do Paraná.

O local foi desocupado na quinta-feira (27), depois de uma liminar de reintegração de posse concedida nesta tarde pela Justiça.

Entenda os pedidos da categoria

Segundo o APP-Sindicato, a cada 20 aulas – cada uma com duração de 50 minutos – sete correspondem à hora-atividade. Com as mudanças, cinco seriam destinadas para atividades fora de sala de aula.

Outro ponto de discondância é em relação às aulas extras. Segundo a Casa Civil, os professores melhor classificados no plano de carreira tinham prioridade nestas aulas extraordinárias. Com a resolução, os professores que ficam mais tempo nas escolas passam a ter prioridade.

