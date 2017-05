GOVERNO DO ESTADO RENOVA PARCERIA NA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

O secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto esteve em Foz hoje (10) para assinar o Termo de Cooperação Técnica/Financeira que renova a intervenção administrativa do Hospital Municipal Padre Germano Lauck por mais seis meses. A intervenção teve inicio em dezembro de 2016 e o governo do estado antecipou que continuará colaborando caso os indicadores de saúde do município apresentem melhorias neste período.

“Foz do Iguaçu já foi uma referência em vários indicadores, como a mortalidade materno-infantil, e até nos índices de coberturas vacinais, hoje a cidade puxa a média do estado para baixo. Estamos trabalhando no hospital para que a cidade tenha fôlego para fortalecer a atenção primária.” Citou Caputo, fazendo referência ao período em que o prefeito Chico Brasileiro atuou como secretário de saúde.

O governo do estado estima que já foram investidos R$ 115 milhões durante a intervenção e um breve período anterior. “Nós nunca abandonamos Foz, nem viramos as costas, mas chegou um momento que percebemos que o dinheiro não estava sendo bem aplicado. Hoje já não temos essa indefinição, nem política e nem administrativa, estamos felizes em ajudar Foz a recuperar seu sistema de saúde” frisou o secretário.

Para o prefeito Chico Brasileiro a ação do estado reflete diretamente na administração da saúde e na qualidade de vida da população. “Esse cuidado do governo do estado com o nosso Hospital vai nos permitir contratar mais médicos e enfermeiros para as Unidade de Saúde, para que nós possamos melhorar a qualidade do atendimento para a população de Foz do Iguaçu. Na prática isso significa diminuir filas e melhorar a qualidade de vida das pessoas.” explicou.

Mais recursos

O governo do estado também anunciou que irá liberar R$ 230 mil para a compra de equipamentos para as unidades de saúde do Jardim Jupira e do Cidade Nova. A verba estará disponível no início de junho.

Com PMFI