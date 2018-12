GOVERNO DO ESTADO INAUGURA MELHORIAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – HU DE MARINGÁ

O Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (27) novas áreas de apoio às atividades do Hospital Universitário de Maringá. A nova estrutura inclui 108 leitos clínicos e cirúrgicos para adultos, postos de enfermagem, farmácia e áreas de apoio. O investimento de R$ 18,6 milhões, feito com recursos do Governo do Estado, vai permitir mais qualidade no atendimento à população e oferecer ambiente adequado para aperfeiçoamento dos alunos.

“As melhorias vão ampliar e humanizar os atendimentos. Uma estrutura digna da população de Maringá e região que utilizam o serviço de excelência prestado pelo quadro de servidores do Hospital Universitário”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, que ainda explicou o procedimento de uso do novo bloco.

“Neste momento a superintendência do hospital, juntamente com a reitoria, vai definir os prazos para transferência de leitos e funcionamento do espaço. Após recursos novos para adequação da ala antiga o hospital poderá ter um aumento de até 120 leitos”, disse.

O HU de Maringá recebe pacientes de toda a região e atua integralmente pelo SUS. Cerca de 5 mil pacientes são atendidos ao mês e são realizadas 350 cirurgias. No ambulatório são cerca de 2,8 mil atendimentos.

De acordo com o superintendente do Hospital Universitário Regional de Maringá, Vicente Massaji Kira, o hospital dá um grande salto com a nova ala. “Com este espaço devidamente equipado e com recursos humanos vamos trazer mais conforto e minimizar o sofrimento dos pacientes”, afirmou.

O reitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Júlio César Damasceno, destacou a qualidade da obra e a ampliação de serviços que ela irá gerar. “Uma obra de excelente qualidade que vai dignificar o atendimento às pessoas e aos nossos trabalhadores que aqui desempenham suas funções. Uma estrutura moderna que permitirá no futuro ampliarmos o atendimento à população”, disse o reito.

Alguns ajustes ainda serão feitos na obra, como o término na rede elétrica, caixa d’água elevada e pavimentação externa.

Mais investimentos

O Paraná investe mais em saúde do que prevê a legislação (12,18%). Entre esses grandes investimentos, recentemente o Hospital Universitário de Maringá recebeu o repasse de R$ 2 milhões para a Clínica Odontológica e o anúncio da construção do heliponto.

Também foi repassado à Universidade R$ 52,5 milhões para a conclusão de 14 obras paralisadas nos câmpus de Maringá, Cianorte e Goiorê. Algumas obras foram iniciadas há 10 anos e esperavam recursos para serem finalizadas.

Além disso, o Governo autorizou cota extra de mais R$ 7 milhões para custeio da UEM (R$ 4 milhões) e do HU (R$ 3 milhões).

(Com AEN)