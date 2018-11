GOVERNO DO ESTADO INAUGURA DELEGACIA CIDADÃ EM PINHAIS

Com investimento de R$ 5,6 milhões, o Governo do Paraná inaugurou nesta quarta-feira (14) a Delegacia Cidadã de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O novo prédio ocupa uma área de 1.200 metros quadrados e não vai abrigar presos permanentes.

“Esta nova delegacia tem uma estrutura adequada para atendimento ao cidadão e já está enquadrada ao conceito de separação das carceragens da atividade policial”, ressalta a governadora Cid Borghetti. Ela lembra que no último dia 7 de novembro autorizou a transferência de 37 carceragens que ficam em distritos de polícia para a administração do Departamento Penitenciário do Estado (Depen).

Dividida em dois pisos, a Delegacia Cidadã conta com salas de atendimento ao público, plantão, investigação, cartório e Defensoria Pública. A estrutura também abriga as salas de delegados, de reuniões, chefia e demais departamentos administrativos.

“A delegacia é de uma arquitetura muito moderna”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Julio Reis. Segundo ele, o projeto foi elaborado para dar conforto e segurança às pessoas que precisam da polícia. Há espaços reservados para atendimento de casos que envolvem crianças e mulheres.

Também foi instalada uma área específica para as audiências de reconhecimento de criminosos. “Todo projeto é para dar mais segurança e conforto a quem procura a unidade policial, e também aos próprios policiais que vão atuar na delegacia”, afirmou Reis.

Avanços

O secretário destacou avanços na área de segurança pública a partir da integração das forças policiais determinadas pela governadora Cida Borghetti. Entre os resultados, frisou que a taxa de homicídios no Paraná é a mais baixa em 11 anos. “É mérito também de todos os policiais civis, militares e guardas municipais que arduamente trabalham em prol da sociedade”.

O delegado-geral da Polícia Civil, Naylor Robert de Lima, destacou que o Governo do Estado está construindo mais duas Delegacias Cidadãs, em Paranaguá e em Guaratuba, e que duas unidades já foram entregues, em Matinhos e Fazenda Rio Grande.

Para a prefeita de Pinhais, Marli Paulino, a inauguração da Delegacia Cidadã na cidade é um momento muito importante, que fortalece a parceria do Estado com o município que vai melhorar a vida dos moradores. “Queremos cada vez mais trabalhar nessa parceria, porque quem ganha é a comunidade”, disse.

O delegado titular da cidade, Haroldo Luiz Vergueiro, disse que a nova unidade vai encorajar as pessoas a fazerem denúncias e até mesmo ajudar a polícia com informações que levem à prisão de bandidos. “Vejo policiais experientes perplexos com essas instalações, onde se pode trabalhar com dignidade e a população pode vir sem medo”.

As instalações da Delegacia Cidadã foram avaliadas também pelo secretário especial de Administração Penitenciária, Élio de Oliveira, que destacou a transformação no panorama da Segurança Pública no Paraná. “Foram feitos investimentos que nunca haviam sido observados por nós”, afirmou. Ele lembrou das 11 mil contratações nos últimos oito anos no Estado do Paraná. “E é por isso que o Estado do Paraná tem a possibilidade de estar entregando à comunidade um espaço como esse”.

Outras unidades

Além das duas unidades que estão em obras (Paranaguá e Guaratuba), serão abertos os processos licitatórios para implantação da Delegacia Cidadã nas cidades de Almirante Tamandaré, Araucária e Colombo.

Além disso, o Estado elabora projetos de delegacias cidadãs nos municípios de São José dos Pinhais, Londrina e Cascavel. As construções serão custeadas com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

(Com AEN)