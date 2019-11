GOVERNO DO ESTADO ENTREGA 30 AMBULÂNCIAS PARA O NORDESTE

A região Noroeste do Paraná recebeu 30 novas ambulâncias do Samu, nesta última sexta-feira (8)

Os veículos vão atender 101 municípios e representam a renovação e ampliação da frota. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve em Umuarama para entregar o lote, que representa investimento de mais de R$ 4,8 milhões. Ele também visitou o Hospital Cemil, que vai ampliar o atendimento com recursos de R$ 2,8 milhões.

“Temos que levar a saúde para todo o Paraná. Temos que direcionar recursos para todas as regiões do Estado. Estamos buscando isso todos os dias, por determinação do governador Ratinho Júnior. O Samu é um hospital na rua, que vai chegar na casa das pessoas, no trânsito, e garantir, muitas vezes, que uma vida seja salva”, afirmou o secretário.

Ampliação

As ambulâncias foram adquiridas com recursos do Estado e do governo federal. Quatro delas são de ampliação da frota e 24 de renovação, além de duas de reserva de operação. O Samu Noroeste atende uma população de cerca de um milhão de pessoas, num alcance de 25% dos municípios paranaenses.

“Quero reafirmar o compromisso do governo Ratinho conosco. O secretário entendeu que, no Noroeste, a gente precisa deste serviço. Temos que agradecer por realizar o sonho de melhorar o atendimento à população que precisa deste serviço”, disse o presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná (Ciuenp), Almir de Almeida.

Municípios

O Samu Noroeste está em funcionamento há seis anos. Os veículos serão destinados para os municípios de Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí, Cianorte, Altônia, Iretama, Cruzeiro do Oeste, Barbosa Ferraz, Icaraíma, Ubiratã, Cafezal do Sul, Goioerê, Loanda, Terra Boa, Marechal Cândido Rondon, Ubiratã, Nova Londrina e Cafezal do Sul.

“Os novos veículos vão atender de forma ainda mais eficiente a população do Noroeste. Certamente, muitas vidas serão salvas. O governo do Estado fez este necessário e histórico investimento”, ressaltou o prefeito de Umuarama, Celso Luiz Pozzobom”.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, os deputados Adriano José e Delegado Fernando, também participaram da entrega dos veículos.

Secretário reafirma compromisso com gestão regionalizada da saúde

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou hospitais de Umuarama nesta sexta-feira (8). Com investimento de R$ 2,8 milhões do governo estadual, para ampliação e equipamentos, o Hospital Cemil vai passar a contar com 15 novos leitos de UTI, sendo cinco pediátricos e dez adultos. A previsão é que a nova estrutura já comece a funcionar nas próximas semanas.

“São espaços muito bem ampliados e que atendem aquilo que o nosso governador adotou como uma política efetiva para a saúde, que é a regionalização. Queremos colocar as estruturas para funcionar perto da casa das pessoas”, afirmou.

Beto Preto também verificou a estrutura e o funcionamento da Maternidade Norospar, além do Hospital Nossa Senhora Aparecida, finalizando o roteiro no Centro Mãe Paranaense. “Nossa agenda pelo Estado é no sentido de verificar as necessidades, demandas e como está o funcionamento das unidades. Isso nos permite, de forma ainda mais efetiva, aprimorar as estratégias de ação da saúde”, destacou o secretário.

As obras do Pronto-Atendimento Municipal também foram vistoriadas pelo secretário, que esteve acompanhado do prefeito Celso Luiz Possobom e pela secretária Municipal de Saúde, Cecília Cividine Monteiro da Silva. “Um belo e amplo espaço sendo reformado com recursos do município e que certamente vai atender aqueles que mais precisam. A Sesa pode ser parceira e ajudar ainda mais em muitas ações aqui em Umuarama, até mesmo nesta unidade”, ponderou Beto Preto.

(Com AEN)