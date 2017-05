Governo deposita R$ 8,1 milhões do Fundo Rotativo na conta das escolas

O Governo do Paraná depositou R$ 8,1 milhões do programa Fundo Rotativo na conta das 2,1 mil escolas estaduais. Esse é o terceiro repasse para consumo e o segundo de serviço. Ao longo do ano serão repassadas 14 parcelas, divididas em 10 para consumo e outras quatro de serviço, para auxiliar a administração diária das escolas da rede estadual de ensino.

São R$ 4 milhões destinados à aquisição de materiais de limpeza, expediente, didático, esportivo, gás, lâmpadas, por exemplo, e outros R$ 4 milhões para execução de pequenos reparos como a limpeza da caixa de água, instalação elétrica e hidráulica, entre outros serviços.

Neste ano, o Governo do Estado já repassou R$ 23,7 milhões para auxiliar as unidades estaduais com gastos do cotidiano escolar. Em 2016, o Governo do Estado repassou R$ 169 milhões às escolas estaduais pelo programa.

A aplicação dos recursos é feita mediante aprovação e acompanhamento da comunidade escolar. A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, destaca que os repasses diretamente às unidades trazem agilidade na hora de efetuar reparos ou fazer compras. “Assim tudo é resolvido mais rapidamente, seja um trinco quebrado ou falta de material de expediente e limpeza”, explica Ana Seres.

O Fundo Rotativo é um programa de repasse de recursos diretamente na conta das escolas estaduais, para a manutenção e outras despesas relacionadas com a atividade educacional. Para receber o repasse as escolas precisam estar com as prestações de conta em dia.

Com Agência Estadual de Notícias