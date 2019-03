GOVERNO DE MADURO IRÁ TOMAR MEDIDAS CONTRA JUAN GUAIDÓ, DIZ VICE-PRESIDENTE

Em entrevista a canal de televisão; Anti-chavista desobedeceu Justiça

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, anunciou nesta 2ª feira (4.mar.2019) que as ações do presidente autodeclarado Juan Guaidó serão analisadas pelo governo. O comunicado foi dado em entrevista ao canal RT televisionada pela Telesur, emissora multiestatal com sede em Caracas.

“Seu comportamento e suas atividades serão cuidadosamente analisadas pelas instituições do Estado. Medidas apropriadas serão tomadas”, disse.

De acordo com a vice-presidente, Guaidó desrespeitou a ordem da Suprema Corte da Venezuela –sob controle de Maduro– que proibiu, em janeiro, a sua saída do país. A medida também congelou seus bens.

Delcy Rodriguez ainda falou que como venezuelana sente vergonha da atitude de Guaidó, que expôs a Venezuela negativamente no meio internacional.

Mesmo com a decisão judicial, a Assembleia Nacional aprovou uma licença para que o interino deixasse o país. Na última semana Guaidó visitou países da América Latina (Colômbia, Brasil, Paraguai, Argentina e Equador).

Ameaças

Em transmissão ao vivo no domingo (3.mar.2019), o presidente interino afirmou não temer os riscos de ser preso ao retornar à Venezuela e esclareceu que “a força é a união”.

“Se me sequestrarem, será 1 dos últimos horrores. No passado, sequestraram e mataram nossa gente e estamos mais fortes do que nunca”, afirmou.

(Com Poder360)