GOVERNO COLOMBIANO ACUSA ELN DE ATENTADO TERRORISTA EM BOGOTÁ

Atentado foi realizado no dia 17

O governo colombiano atribuiu nesta 6ª feira (18.jan.2019) aos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) o ataque com carro-bomba que deixou pelo menos 21 mortos e 68 feridos em uma academia de polícia em Bogotá, capital da Colombia.

“Um ato terrorista cometido pelo ELN matou essas vidas jovens“, afirmou o ministro da Defesa, Guillermo Boetero, referindo-se aos policiais entre 17 e 22 anos de idade da Escola de Oficiais General Francisco de Paula Santander, no sul da capital.

O atentado foi cometido na manhã de 5ª feira (17.jan) com 1 carro-bomba carregado com 80 quilos do explosivo pentolite que foram detonados dentro da Escola de Cadetes da Polícia General Francisco de Paula Santander, no sul de Bogotá.

O ministro confirmou que o autor material do atentado foi José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 anos, que era conhecido como “Mocho” ou “Kiko”. José Aldemar teria perdido sua mão direita ao manipular explosivos entre 2008 e 2010.

”Trata-se de um explosivista da guerrilha que perdeu sua mão direita e que desde 1994 atuou como miliciano do ELN em Puerto Nuevo, no departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela”, acrescentou.

“O autor material deste ato terrorista é membro do Exército de Libertação Nacional“, confirmou, por sua vez, o procurador-geral da Colômbia, Néstor Humberto Martínez.

Martínez deu detalhes da maneira como aconteceu o atentado e das investigações que estão sendo realizadas. Ele assegurou que as autoridades têm documentos que comprovam a filiação do terrorista ao ELN.

