GOVERNO CHINÊS VAI PROMOVER EM FOZ O FESTIVAL DA LUA CHEIA, EM SETEMBRO

O ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, e a presidente da Embratur, Teté Bezerra, se reuniram nesta quarta (1) com o embaixador da China no Brasil, Li Jinzahng, para discutir a realização do Festival da Lua Cheia em Foz do Iguaçu, em setembro, e outras parcerias com os chineses.

O Festival da Lua Cheia, uma tradição chinesa para celebrar a abundância e a união, será em Foz nos dias 23 e 24 de setembro, e deverá reunir autoridades dos dois países. A promoção é do governo chinês, para divulgar a cultura e as tradições asiáticas.

A reunião contou com participação do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm, convidado devido às parcerias de cooperação técnica que a usina binacional mantém com a usina chinesa de Três Gargantas. Além dele, estiveram presentes o coordenador da Embratur Alisson Andrade; o chefe da Assessoria Especial de Relações Internacionais do Ministério do Turismo, Rafael Luisi; e o ministro conselheiro da Embaixada da China, Zhu Qingqiao.

Teté Bezerra disse que a Embratur apoia o Festival da Lua Cheia e defendeu ações conjuntas dos países da América do Sul na promoção de destinos turísticos, em especial Foz do Iguaçu. “Este é um destino que abriga um dos principais atrativos de Ecoturismo e Turismo de Aventura do Brasil: as Cataratas do Iguaçu”, disse Teté Bezerra. Ela disse ainda que as Cataratas “estão entre os produtos mais completos para esse tipo de atuação, pois ela é compartilhada por três países sul-americanos Brasil, Argentina e Paraguai. Além disso, é um lugar ideal para o turista chinês, que busca, em sua maioria, destinos do segmento de Ecoturismo”.

O ministro do Turismo aproveitou para entregar uma carta ao embaixador chinês, na qual ele convida o ministro da Cultura e Turismo da China para participar do festival em Foz do Iguaçu. A ideia é promover um encontro entre os representantes das pastas dos países do Mercosul e os representantes do governo chinês, e desenhar uma melhor atuação para promoção turística entre os mercados.

Lummertz também informou aos presentes que, em encontro com o presidente Michel Temer, apresentou a proposta de vistos eletrônicos para países de longa distância, como a China.

(Com Portal da Cidade)