GOVERNO BETO RICHA PODE TER SUPOSTO COMPROMETIMENTO PARA FAVORECER ODEBRECHT EM LICITAÇÃO DE OBRA DE 7 BILHÕES, APONTA GRAVAÇÃO

Em nota, o Ministério Público Federal (MPF) informou que foi enviada ao órgão uma cópia do referido áudio e que foi solicitada a entrega do áudio original formalmente para que fosse realizada uma perícia, o que não ocorreu até o momento.

No dia 6 de abril, o tucano Beto Richa deixou o cargo para concorrer a uma vaga no Senado Federal do Brasil nas eleições deste ano. Quem assumiu o governo do estado é Cida Borghetti (PP) que, até então, era a vice-governadora.

Ex-governador Beto Richa e seu ex-chefe de gabinete, Deonilson “Déo” Roldo