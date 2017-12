GOVERNO ANTECIPA PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS DE PROFESSORES

O Governo do Estado antecipou do fim de janeiro para o dia 23 dezembro o pagamento do valor referente ao terço de férias de professores da rede estadual de ensino. O desembolso soma R$ 86,4 milhões para 54.450 pagamentos a servidores.

“Este é mais um resultado do equilíbrio nas contas do Estado. Este pagamento antecipado se soma ao 13o. salário e aos vencimentos de dezembro, que também foram depositados com antecedência para os servidores estaduais”, afirmou o governador Beto Richa ao autorizar a liberação dos recursos.

O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, confirma que o ajuste fiscal permitiu que o Estado antecipasse todo décimo terceiro para o dia 8 de dezembro e os salários do mês para o dia 20. Em menos de um mês, desde o fim de novembro, o governo já pagou mais de R$ 5,1 bilhões relativos à folha de pessoal.

“Agora também pudemos adiantar em mais de um mês o pagamento das férias dos professores, que normalmente é feito apenas em janeiro”, comentou Costa. “Assim começaremos 2018 focados na ampliação dos investimentos que faremos no exercício”, acrescentou o secretário da Fazenda.

(Com Agência de notícias do Paraná)