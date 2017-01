GOVERNO ACIDENTALMENTE DIVULGA TODAS AS SUAS SENHAS NO TWITTER

Talvez você conheça alguém que acidentalmente tenha enviado um arquivo errado em uma conversa de chat ou em uma publicação no Facebook. Imagine, agora, que esse arquivo na verdade contém todas as senhas daquela pessoa? Essa situação desagradável pode acontecer com qualquer usuário, até mesmo com os responsáveis pela administração das redes sociais do governo.

Nesta terça-feira, 10, o Portal Brasil, conta no Twitter utilizada pelo Governo Federal para a divulgação de notícias em tempo real, anexou, sem querer, um link do Google Drive com todas as senhas utilizadas pela equipe de comunicação do governo para administrar redes sociais como Facebook e Instagram e contas de e-mail do Gmail, tanto do Portal Brasil quanto do Palácio do Planalto.

Rapidamente o Portal Brasil apagou a postagem que trazia o link para evitar mais acessos. O link também não pode ser mais acessado, já que os administradores da conta do Google Drive alteraram as configurações de acesso solicitando que os usuários encaminhem pedidos de acesso ao conteúdo.

De acordo com o blog Radar On-Line, da revista Veja, o fato curioso é que, enquanto o link estava aberto para todos os usuários, foi possível constatar que uma das senhas usadas era “planaltodotemer2016”. Além de ser simples demais para uma conta realmente importante, a senha contava com uma observação, em vermelho e ao lado, que dizia: “Não trocar a senha nunca”.

Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência informou que as senhas já foram trocadas e que o caso está sendo apurado internamente. O Planalto também rechaçou a possibilidade de as contas terem sido hackeadas por terceiros.

