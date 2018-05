GOVERNADORA CIDA REÚNE DEPUTADOS E PEDE AÇÕES CONJUNTAS PELO PARANÁ

A primeira reunião de Cida Borghetti como governadora teve a participação de 22 dos 30 deputados federais paranaenses. Ela enfatizou a importância do trabalho dos parlamentares. Os deputados reforçaram a importância da união de esforços.

A governadora Cida Borghetti (PP) se reuniu nesta quarta-feira (9), em Brasília, com a bancada do Paraná na Câmara dos Deputados para reforçar a disposição em realizar um trabalho conjunto com os parlamentares para viabilizar ações em favor do Paraná. Foi o primeiro encontro com a bancada depois que assumiu o Governo do Estado, em abril. Participaram 22 dos 30 deputados federais paranaenses.

Cida enfatizou que quer unir cada vez mais a bancada paranaense, independente da cor partidária ou ideológica. “Afinal, somos representantes de uma população de quase 12 milhões de habitantes e é por eles que precisamos trabalhar. Estamos todos do mesmo lado”, ressaltou.

Segundo o coordenador da bancada paranaense no Congresso, Toninho Wandscheer (PROS), essa primeira conversa foi importante para reforçar que o Governo do Estado e os deputados federais precisam trabalhar unidos. “É a sinalização de que vamos atuar juntos pelo Paraná”, declarou o parlamentar.

A governadora ressaltou a importância da representação e do trabalho dos deputados em prol do Estado. “Graças às emendas propostas na Câmara Federal, recebemos recursos que foram investidos em saúde, segurança pública, agricultura”, disse a governadora. “As inúmeras as ações dos deputados promovem o desenvolvimento dos municípios e melhoram a qualidade de vida dos paranaenses”, afirmou.

PARCERIA – O chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico, reforçou que essa primeira reunião da governadora com a bancada colocou o Palácio Iguaçu à disposição dos parlamentares. “Uma equipe do governo estará de prontidão para atender solicitações. Tudo aquilo que for possível fazer, faremos. Mas precisamos também do apoio de todos os deputados, porque ainda tem muito a ser feito pelo Paraná”, disse.

INTEGRAÇÃO – Para o deputado federal Ricardo Barros, essa integração sempre existiu e é necessária. Ele lembrou que o Paraná conseguiu mais de R$ 2 bilhões em financiamentos para saneamento, captou recursos na ordem de R$ 1,2 bilhão para moradias populares e que as emendas parlamentares superam R$ 600 milhões por ano no Estado.

“O orçamento geral da União dispõe de muitos recursos para serem destinados aos estados. Então, essa é uma ação importante, em que a governadora vem e se articula com a bancada federal para defender os interesses do Paraná”, afirmou Barros.

O deputado federal Alex Canziani salientou que, para alcançar os objetivos, é preciso ação conjunta de todos os deputados e senadores. “Assim, a gente pode ser uma única voz para pleitear os recursos necessários e defender as causas do Paraná. A gestão da Cida, de maneira democrática, mostra a disposição para enfrentar os desafios”.

A governadora demonstra sensibilidade ao convidar a bancada e reafirmar a importância do diálogo, avaliou o deputado Aliel Machado. “Isso mostra maturidade e a experiência política que ela tem”, disse. Para o deputado federal Zeca Dirceu, a reunião foi produtiva. “Independente da ideologia, todos devemos lutar pelo Paraná”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram da reunião os deputados federais Alex Canziani, Aliel Machado, Alfredo Kaefer, Christiane Yared, Edmar Arruda, Leandre Dal Ponte, Leopoldo Meyer, Luciano Ducci, Luiz Carlos Hauly, Toninho Wandscheer, Nelson Meurer, Osmar Bertoldi, Osmar Serraglio, Valdir Rossoni, Ricardo Barros, Rubens Bueno, Sérgio Souza, Hidekazu Takayama, Zeca Dirceu, Sandro Alex, Fernando Francischini e Luiz Nishimori.

Também estiveram no encontro a conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), procuradora Maria Tereza Uille, e o procurador de Justiça do Paraná, Olympio de Sá Sotto Maior Neto.

MINISTROS – Após reunião com os deputados, a governadora teve audiências com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, com o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

(Com AEN)