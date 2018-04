GOVERNADORA CIDA NORGHETTI DÁ POSSE À PRIMEIRA MULHER NO COMANDO-GERAL DA PM PARANAENSE

A coronel Audilene Rosa de Paula Dias assumiu o mais alto posto da corporação nesta quarta-feira (11). A governadora destacou a extensa carreira de serviços da nova comandante e também falou sobre a valorização da mulher na gestão pública, na política e na sociedade

A governadora Cida Borghetti presidiu nesta quarta-feira (11) a solenidade em que a coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha assumiu o comando-geral da Polícia Militar do Paraná. “Escolher e dar posse à primeira mulher no comando-geral da PM é para mim é motivo de orgulho, porque sempre busquei valorizar a presença da mulher na gestão pública, na política e na sociedade”, afirmou a governadora.

Audilene substitui ao coronel Maurício Tortato, que agora assume a chefia da Casa Militar do Governo do Estado. “A nova comandante-geral tem extensa carreira de serviços prestados à corporação e reúne condições para ocupar este alto posto. No Brasil, apenas duas mulheres assumiram esta função”, lembrou Cida Borghetti. A solenidade teve a presença dos presidentes da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, e do Tribunal de Justiça do Paraná, Renato Braga Bettega; demais comandantes da PM, comandantes do Exército, secretários de Estado e deputados.

A governadora também enfatizou a importância do trabalho da Polícia Militar, que em 2018 completa 164 anos de existência. “Geração após geração, a PM tem sido elemento fundamental para o desenvolvimento do Estado. É um exemplo de seriedade, disciplina e respeito, uma instituição basilar da democracia”, afirmou.

SERVIÇO EFICIENTE – Continuidade ao trabalho de combate à criminalidade é uma das bases da gestão, salientou a coronel Audilene Rosa. “O objetivo é buscar, cada vez mais, um serviço eficiente à população, para que ela possa se sentir mais confiante com a atuação da PM”, afirmou Audilene. “A estratégia é manter o policiamento, operações, abordagens, análise criminal e alocação do efetivo, como já vem sendo feito, nos pontos mais críticos”, explicou.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Júlio Reis, destacou a carreira da coronel Audilene na Polícia Militar e o seu comprometimento com a área de segurança pública. “A primeira mulher a comandar a PM do Paraná é uma profissional capacitada, experiente e com todos os requisitos para assumir o posto”, disse ele. “A comandante terá todo o apoio da Secretaria da Segurança para transformar suas metas em realidade e trabalhar nesta área, que é prioritária e de grande interesse da população”, salientou.

Para o coronel Maurício Tortato, a posse da nova comandante dignifica a história da Polícia Militar do Paraná. “É uma honra passar o comando à coronel Audilene, que é da minha turma do Colégio a Polícia Militar e do Curso de Formação de Oficiais. De modo honrado e muito merecido, assume o comando-geral”, disse. Ele também ressaltou o desafio da corporação. “É necessário achar o caminho para que o cidadão se sinta mais seguro, participe deste processo, interaja na elaboração de políticas públicas e valorize os militares estaduais, que dão a vida para proteger a população”, afirmou.

TRAJETÓRIA – Bacharel em Segurança Pública e em Direito, formada pela Escola Superior de Magistratura do Paraná, a coronel Audilene Rosa é especialista em planejamento e controle da segurança pública e em gestão de pessoas. Está na Polícia Militar desde 1985 e ocupava, nos últimos anos, a chefia do Estado-Maior da corporação. Foi também chefe do 3º Comando Regional de Maringá, que abrange as regiões de Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama e Arapongas. Comandou interinamente o 8º Batalhão de Paranavaí. No 4º Batalhão de Maringá passou pelo Pelotão de Trânsito, chefia da seção de Inteligência.

(Com AEN)