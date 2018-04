GOVERNADORA CIDA BORGHETTI RECEBE O NOVO DIRETOR-GERAL BRASILEIRO DA ITAIPU BINACIONAL

Em reunião com Marcos Vitório Stamm no Palácio Iguaçu, a governadora reforçou o compromisso do Governo do Estado em ampliar parcerias e estreitar o diálogo com a empresa.

A governadora Cida Borghetti reuniu-se nesta segunda-feira (23), no Palácio Iguaçu, com o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Marcos Vitório Stamm. Cida reforçou o compromisso do Governo do Estado em ampliar parcerias e estreitar o diálogo com a binacional. “As ações do Governo do Estado e da Itaipu convergem para o desenvolvimento da região Oeste do Paraná”, disse.

Segundo ela, os objetivos do Governo do Estado e da Itaipu são os mesmos quando o assunto é o desenvolvimento econômico e social dos 54 municípios da região Oeste do Paraná em que a empresa tem atuação. “Nosso compromisso é ampliar as parcerias já existentes e integrar ações que melhorem a vida dos paranaenses”, afirmou.

A governadora citou os projetos nas áreas de geração distribuída e mobilidade elétrica desenvolvidos em parceria com a Copel e de limpeza do Rio Iguaçu que conta com a participação da estatal.

O diretor-geral falou sobre a importância da cooperação entre a empresa e o Estado. “Confirmamos os projetos e ações no Paraná e reforçamos a intenção de manter a boa parceria que a Itaipu mantém há 45 anos com o Governo do Estado”, disse. Stamm destacou a integração das forças de segurança, em Foz do Iguaçu. “´É uma das mais eficientes do país”, afirmou.

TEMAS – Também foram estudadas novas parcerias nas áreas de iluminação pública, infraestrutura e relações internacionais. “Assuntos importantes para o Estado que podem ser debatidos em conjunto com a Itaipu”, disse a governadora.

Cida foi convidada por Stamm para participar da reunião do Conselho Binacional da Itaipu, que acontece pela primeira vez em Curitiba na próxima semana.

PRESENÇAS – Participaram da reunião a chefe da Gabinete da Governadoria, Lucília Dias; o secretário de Estado da Comunicação Social, Alexandre Teixeira; e os diretores da Itaipu Brasil Mauro Corbellini, João Pereira dos Santos, Cezar Ziliotto e Newton Kaminski.

(Con La Nación)