GOVERNADORA AUTORIZA R$ 34 MILHÕES PARA 69 MUNICÍPIOS

A governadora Cida Borghetti autorizou nesta segunda-feira (17), no Palácio Iguaçu, convênios no valor de R$ 34,1 milhões, a fundo perdido, para obras e compra de equipamentos em 69 municípios. Os prefeitos poderão investir em obras de pavimentação, aquisição de equipamentos rodoviários, de veículos e mobiliário para parques e praças, além de iluminação pública e construção de ginásios de esportes e Centros de Referência de Ação Social (Cras).

“Trabalhamos duro para elevar a condição dos municípios e aumentar a qualidade de vida das pessoas nas cidades onde elas vivem. Entendemos a importância de investir em áreas prioritárias e como isso reflete no bem-estar da população”, afirmou Cida.

A governadora ressaltou que em nove meses de gestão foi destinado R$ 1,3 bilhão, entre contratos e convênios, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, somando cerca de 2,9 mil ações nos municípios paranaenses. “Fizemos uma força-tarefa e, graças ao trabalho de toda a equipe, conseguimos beneficiar praticamente todos as cidades paranaenses”, disse.

Na solenidade, foram autorizados 83 convênios pelo Plano de Apoio aos Municípios, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O superintendente do Paranácidade, Albari Alves de Medeiros, explicou que o Estado repassa o recurso, mas o município decide onde aplicar. “O prefeito elenca as demandas e o Estado orienta, por meio da plataforma SEDU Interativo, quais as obras e equipamentos prioritários”, destacou.

Valorização do bairro

De acordo com o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, muitos projetos que estavam parados há anos foram colocados em prática. Serão destinados R$ 3,5 milhões à cidade, com contrapartida de 5% do município.

“É um investimento necessário para recuperar o asfalto do bairro mais antigo da cidade, que há muitos anos não recebe melhorias. Cerca de 20 mil pessoas serão beneficiadas. Isso reflete na valorização do bairro, nas condições de mobilidade para as pessoas, e valoriza os moradores”, disse.

A prefeita de Santa Terezinha de Itaipu, Neide Mariot Corrente, assinou convênio no valor de quase R$ 10 milhões para recape asfáltico. “Um valor significativo para o nosso município e que será aplicado em recape asfáltico na área urbana, uma reivindicação antiga. Isso valoriza o imóvel dos moradores e vai impactar na qualidade de vida de cerca de 95% da nossa população”, disse.

(Com AEN)