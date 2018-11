GOVERNADORA AUTORIZA OBRAS PARA DUPLICAÇÃO DO CONTORNO DE MATINHOS

A governadora Cida Borghetti assinou nesta quinta-feira (22) o contrato para duplicação de 2,4 quilômetros da Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, conhecida como Contorno de Matinhos, e readequação do canal de macrodrenagem do Rio da Draga. O investimento na obra é de R$ 34,5 milhões.

“Uma obra esperada há 20 anos pela população. Fizemos um projeto completo que vai desafogar o trânsito nessa região durante as férias de verão, facilitando o acesso à cidade e a outras praias, assim como das pessoas que vivem no Litoral”, disse a governadora, que assinou o contrato no Paço Municipal de Matinhos. Ela destacou que os recursos para execução da obra estão garantidos.

Cida disse que assim que assumiu o governo apresentou o decreto de desburocratização da máquina pública com o objetivo de acelerar o andamento aos projetos. “Isso conferiu agilidade aos processos e obras no Estado, e foi fundamental para conseguirmos assinar hoje esse importante contrato para o Litoral”, afirmou a governadora.

Duplicação

Os serviços serão executados pela construtora Triunfo, vencedora da licitação lançada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) em julho deste ano. A emissão da ordem de serviço está prevista para a próxima semana. Até o final do ano a empresa deve instalar o canteiro de obras e iniciar os trabalhos no canal de macrodrenagem.

A duplicação começará somente após a temporada de verão para não causar transtornos aos veranistas. Com duração de 18 meses, a obra será executada entre o prédio da prefeitura, na Rua Pastor Elias Abraão, e o acesso ao ferryboat, na Rua Alvorada.

De acordo com o prefeito de Matinhos, Rui Hauer, a obra é bastante esperada porque vai melhorar a fluidez do trânsito no local, que fica bastante congestionado, principalmente nos feriados prolongados e nos períodos das festas de final de ano e férias escolares.

“A JK é a nossa porta de entrada. Esta obra terá impacto não só em Matinhos, mas em todo o Litoral. Uma obra que trará segurança, inclusive, para os ciclistas”, afirmou o prefeito.

Projeto

De acordo com o diretor-geral do DER, Paulo Tadeu Dziedricki, o projeto de duplicação prevê duas faixas de tráfego em cada sentido, com 3,6 metros de largura cada, totalizando 7,2 metros por pista, separadas por um canal projetado entre barreiras de concreto. Na interseção com a Avenida Paraná será implantada uma rotatória com semáforo.

Com duração de 18 meses, a obra incluirá ainda contornos, ciclovias, calçadas, passagens elevadas, implantação de semáforo e de nova sinalização. Em função do comércio, está prevista uma faixa de estacionamento com dois metros de largura.

Toda a drenagem da rodovia será adequada para evitar alagamentos. O canal que hoje é a céu aberto será totalmente revestido em concreto e reposicionado em alguns trechos.

Melhorias no Litoral

Outras obras importantes estão em execução no Litoral. Uma delas é a revitalização da Avenida Bento Munhoz da Rocha, uma importante via de acesso ao Porto de Paranaguá.

O Governo do Estado está investindo na recuperação do pavimento de concreto, readequação do sistema de drenagem, reconstrução de ciclovia e nova sinalização vertical e horizontal de um trecho de 2,9 quilômetros, entre a ponte do Rio Emboguaçu até a interseção com a Avenida Portuária.

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) está investindo R$ 15,9 milhões na obra, fiscalizada pelo DER-PR. Os trabalhos iniciaram em abril, com duração prevista de 12 meses. Os trabalhos estão na fase de concretagem do pavimento da pista.

O Governo do Estado também investe R$ 12,9 milhões na construção de um novo viaduto na entrada de Paranaguá, na interseção da BR-277 com a Avenida Ayrton Senna, que será revitalizada. Junto com a revitalização da Avenida Bento Rocha, esta obra ajudará a preparar a cidade para o aumento do tráfego pesado em direção ao porto. O elevado e seus acessos totalizam 900 metros de extensão.

Os trabalhos iniciaram em junho, com duração prevista de 12 meses. A obra, custeada pela APPA e fiscalizada pelo DER-PR, está na fase de escoramento para colocação das vigas.

Também participaram do evento o chefe da Casa Civil do Estado, Dilceu Sperafico, o deputado estadual Alexandre Curi, o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, o prefeito de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante, além de lideranças políticas.

(Com AEN)