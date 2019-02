GOVERNADOR RECEBE PRESIDENTE DO STF E DESTACA AGENDA EM PROL DO PARANÁ

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta sexta-feira (15), no Palácio Iguaçu, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e destacou a consolidação de uma agenda de trabalho em favor do Paraná

O ministro Edson Fachin e os senadores Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns também participaram do encontro.

Ratinho Junior, que mais cedo também se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou que há décadas não havia um alinhamento político tão forte em favor no Estado. Ele lembrou que em pouco mais de um mês de governo o Paraná recebeu quatro visitas ministeriais, além dos encontros desta sexta-feira com personalidades importantes do cenário nacional.

“Tivemos a oportunidade de conversar sobre uma agenda positiva para o Estado. O encontro com os três senadores paranaenses é histórico e uma grande oportunidade para alinhar ações de trabalho”, afirmou o governador. “Além disso, receber a cúpula do Corte do nosso País, junto com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, demonstra a harmonia e o bom momento que o Paraná vive”, destacou.

Um dos assuntos tratados foi a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) no Paraná, uma demanda antiga do Estado. O governador afirmou que entende que a questão não simples, mas que o Estado seguirá defendendo a medida.

O ministro Dias Toffoli ressaltou que a reunião demonstra harmonia entre os poderes e é positiva para o Estado e o País. “O Brasil precisa dessa integração para que volte a crescer e se desenvolver. O gesto do governador, convidando a todos para esse encontro, faz parte desse movimento de fazer com que o Brasil volte a ser um grande País”, disse.

Senadores

Senador pelo Paraná por quatro mandatos, Álvaro Dias disse que é a primeira vez que participa de um encontro dos três representantes do Senado com o governador do Estado. “Os três senadores estão unidos na defesa do Paraná. Viemos dizer ao governador que estamos em Brasília à disposição para defender todos os pleitos do nosso Estado”, afirmou, ressaltando que o Paraná deve assumir o protagonismo no País.

Pela primeira vez ocupando uma cadeira no Senado, Oriovisto Guimarães destacou a união em favor dos paranaenses. “Existe muito trabalho para ser feito em conjunto. Juntos podemos muito mais do que um brigando contra o outro. Vamos puxar o carro na mesma direção, sempre com o Paraná em primeiro lugar”, afirmou.

“Queremos um País melhor, unido, pessoas dialogando e convergindo para uma mesma direção”, ressaltou Flávio Arns. “Todos estamos a favor do Brasil e do Paraná. Precisamos ter um trabalho conjunto com o governo, as prefeituras e a comunidade. Vamos nos empenhar para isso, estamos dispostos a trabalhar e ter bons resultados lá na frente”, declarou.

Também participaram do encontro o vice-governador Darci Piana; os presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira; do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Ferreira; e do Tribunal Regional do Trabalho, Marlene Fuverki Suguimatsu; o secretário de Estado da Segurança Pública, Luiz Felipe Kraemer Carbonell; e o deputado estadual Hussein Bakri.

(Com AEN)