GOVERNADOR RATINHO DESTACA LICITAÇÃO DA OBRA DO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou na sexta-feira (01) a publicação, pela Infraero, do edital de licitação do projeto de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O edital foi publicado na quinta-feira (31).

“É mais um importante passo para tornar o aeroporto de Foz do Iguaçu apto a receber voos internacionais, uma conquista que impactará na economia de toda a região, com mais negócios e seguramente mais turistas”, afirmou o governador. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, a estimativa é até triplicar o número de turistas que visitam Foz do Iguaçu com a ampliação da pista.

“Essa obra é uma reivindicação do Paraná, pois vai valorizar ainda mais o principal destino turístico do Estado, incrementar o comércio e atrair investimentos”, disse Ratinho Junior.

O edital, enfatizou, confirma o interesse do governo federal em modernizar a infraestrutura do Paraná. Ele cita outras iniciativas, como o trabalho conjunto do Governo do Estado e a União para a modelagem do novo programa de concessões de rodovias que cortam o Paraná. Também cista a construção da segunda ponte Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu. O governo federal delegou ao Governo do Paraná a gestão da obra, que é bancada pela Itaipu.

Em Brasília – O governador esteve diversas vezes, pessoalmente, em Brasília para tratar da ampliação da pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu. Em 6 de agosto último, Ratinho Junior e o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, anunciaram que a ampliação da pista seria feita antes da concessão para a iniciativa privada. A obra será custeada pela Itaipu Binacional, por meio de convênio entre Governo do Estado e governo federal.

No dia 26 de setembro último, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) emitiu a licença ambiental prévia para a ampliação da pista de pousos e decolagem, por solicitação da Infraero. Além da pista, um trecho da Rodovia das Cataratas que dá acesso ao aeroporto também já tem a licença emitida pelo IAP para as obras de duplicação.

Atualmente a pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu tem 2.195 metros de comprimento por 45 metros de largura, é uma pista curta pra decolagem de voos de longa distância. A nova pista terá 2,8 mil metros, 605 metros a mais que a atual.

O aeroporto de Foz é um dos quatro terminais que terão concessão à iniciativa privada – os outros são o Afonso Pena, Bacacheri e Londrina. Localizado na BR-469, quilômetro 16,5 (Rodovia das Cataratas), o Aeroporto Internacional de Foz opera 24 horas e dispõe de voos com destinos aos principais pontos do Brasil. É dimensionado para atender demanda de 1,5 milhão de passageiros por ano.

(Com Portal da Cidade)