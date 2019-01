GOVERNADOR PARTICIPA DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO TCE

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (23), em Curitiba, da cerimônia de posse dos novos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) para o biênio 2019-2020

Foram empossados os conselheiros Nestor Baptista (presidente), Fabio Camargo (vice-presidente) e Ivens Linhares (corregedor-geral). Eles foram eleitos em 12 de dezembro de 2018, na última sessão de 2018 do Pleno do TCE-PR.

Decano entre os sete conselheiros, Nestor Baptista, que em setembro completará 30 anos como membro do corpo deliberativo, exercerá a presidência do TCE-PR pela terceira vez. Natural de Ponta Grossa, Baptista tem 70 anos, é advogado e jornalista. Segundo ele, o lema dessa nova gestão, baseado em um slogan utilizado na década de 60, é “Aqui Se Trabalha”.

“Nós vamos trabalhar para que possam funcionar bem a escola de gestão pública, a fiscalização com várias inspeções e as auditorias em todo o Estado nas áreas do terceiro setor, licitações, coleta de lixo, transporte coletivo e compra de remédios. Temos uma equipe muito capacitada para realizar um grande trabalho”, disse.

Para o conselheiro Durval Amaral, que esteve na presidência no biênio 2017-2018, Baptista é uma pessoa experiente e competente para exercer a função. “Ele conhece bem nosso plano plurianual e estratégico, desenvolvido para cinco anos, e vai dar sequência a ele, e isso efetivamente fará o tribunal ficar cada vez mais próximo da sociedade”, afirmou.

Além dos empossados e do governador, a mesa foi constituída pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano; o presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Taro Oyama; o procurador-geral de Justiça do Paraná, Ivonei Sfoggia; o procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Flávio de Azambuja Berti; a desembargadora Rosemarie Diedrichs Pimpão, representante do TRT 9.º Região do Trabalho; e o secretário nacional de políticas públicas sobre drogas, Luiz Roberto Beggiora.

(Com AEN)