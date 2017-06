Governador entrega reconstrução de ponte e estrada destruídas por chuvas

A Estrada dos Pioneiros, uma rodovia municipal de Rolândia, no Norte do Paraná, recebeu do Governo do Estado R$ 2,9 milhões para recuperar os estragos causados pelas fortes chuvas na região, em janeiro de 2016. Foram revitalizados 2,6 quilômetros da pavimentação e executada e a reforma da ponte sobre o Ribeirão Bandeirante do Norte, com completa recuperação e reforço no aterro das cabeceiras.

Ao inaugurar a obra, nesta sexta-feira (10), o governador Beto Richa lembrou que esteve no local no período das fortes chuvas. “Foi um estrago completo”, disse ele. Houve rompimento da ponte, a estação da Sanepar ficou submersa, comprometendo o abastecimento de água de Rolândia.

“O pior foi o ônibus que passava pela ponte e foi tragado pela correnteza. Lamentavelmente, o motorista perdeu a sua vida”, lembrou o governador. Em homenagem, a ponte reconstruída e modernizada recebe agora o nome do motorista, Odair José Martins.

“Rapidamente nos esforçamos para a reforma desta ponte. Uma obra muito bonita. Também foi reconstruída a estação da Sanepar e uma série de outras obras realizadas em Rolândia. Investimentos que fazemos em todos os municípios do Paraná”, afirmou Richa. “O Paraná colhe os frutos do ajuste fiscal, que nos permite socorrer os municípios e fazer grandes investimentos em todas as áreas da administração”, afirmou.

SONHO – A obra atende a um sonho da população de Rolândia, segundo o prefeito Luiz Francisconi Neto. “Com as chuvas, o asfalto deteriorou-se totalmente, assim com as galerias e a ponte”, disse ele. “Graças ao convênio com o Governo do Estado, conseguimos um investimento de R$ 3 milhões para recuperar totalmente”, afirmou

OBRA – As obras começaram em julho de 2016. O secretário estadual da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, explicou que, pelo convênio, a prefeitura entrou com R$ 150 mil e o governo estadual com R$ 2,9 milhões.

Richa Filho ressaltou que o trecho revitalizado ficou completamente diferente do que era. “Quem passa por aqui vê a diferença de antes e depois. Hoje temos calçadas, boa sinalização, um pavimento renovado com muito mais segurança para quem passa por aqui. Esta é uma região importante para a economia do Estado”, disse ele.

PRESENÇAS – Participaram da inauguração os deputados federais Nelson Padovani e Luiz Carlos Hauly; e os deputados estaduais Tiago Amaral e Cobra Repórter.

Com AEN