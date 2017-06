GOVERNADOR E PREFEITO ANUNCIAM INVESTIMENTOS PARA FOZ DO IGUAÇU

O Governador do Paraná, Beto Richa e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro anunciaram na tarde desta quinta-feira (8) investimentos para o Município que irão atender a infraestrutura urbana com obras em pavimentação asfáltica e ampliação do sistema de abastecimento de água em compromisso assinado pela Sanepar.

O anúncio foi feito em Foz do Iguaçu, no auditório da Fundação Cultural, com a presença do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, do presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Rogério Quadros, do vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Nilton Bobato, secretários municipais, vereadores, gestores, diretores de estado, do município e imprensa.

Segundo o prefeito Chico Brasileiro, Foz irá receber do governo do Estado investimentos que se aproximam na ordem de 20 milhões, incluindo a contrapartida do município. “São recursos que serão destinados para pavimentação asfáltica, para recuperação da malha viária e temos a perspectiva de liberação de mais recursos através do Paraná Cidades, através da Sedu, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. O governador acenou essa ajuda e ela é vinda-vinda, porque vai ajudar a recuperar Foz do Iguaçu e nós precisamos fazer a nossa parte no setor público e a ajuda do Estado vem a fortalecer o processo de recuperação de Foz do Iguaçu”, disse Brasileiro.

Ainda de acordo com o prefeito, “os investimentos nos dão a certeza que teremos bons recursos para recuperar a cidade. Iremos investir em pavimentação asfáltica, trechos de áreas rurais, mas principalmente atendendo as vias urbanas tendo em vista que nossa malha asfáltica está vencida e precisa desses investimentos. Isso é muito importante para o desenvolvimento de Foz. A Sanepar também está investindo em saneamento, ou seja, estamos recebendo parceria de vários órgãos do estado”, acrescentou Chico.

O governador destacou que todos os investimentos do estado realizados até agora no município de Foz representam o interesse do Paraná no desenvolvimento dos municípios. “Estamos anunciando hoje os investimentos e mais outros investimentos já programados para serem liberados na sequência. O BRDE também está liberando investimentos, junto com a Fomento Paraná. Acreditamos em Foz e na capacidade de desenvolvimento e recuperação do município”, pontuou Beto Richa.

Dos investimentos da Sanepar são para ampliação de todo sistema de abastecimento de água do município de Foz do Iguaçu, rede de distribuição de água, construção, obras de instalações e adutoras elevatórias.

Com PMFI