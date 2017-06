Governador destaca avanços na área ambiental do Paraná

O governador Beto Richa participou nesta quarta-feira (7), em Foz do Iguaçu, junto com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, do lançamento do Programa Nacional de Formação e Capacitação de Gestores Ambientais (PNC), dirigido a gestores municipais. O foco é o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente a consolidação da gestão ambiental compartilhada.

Richa ressaltou a importância do esforço conjunto para as ações de preservação e de sustentabilidade. “Não podemos deixar às gerações futuras um mundo como está atualmente. Precisamos melhorá-lo para garantir um ambiente mais sustentável aos que virão. As crianças e os adolescentes devem crescer com esta nova cultura, de preservação do ambiente”, afirmou.

Ele destacou as ações e programas do Governo do Paraná para a área ambiental. O Pagamento por Serviços Ambientais, destinado a produtores rurais que conservam suas propriedades; o Programa de Conservação de Mananciais, a revitalização do Rio Iguaçu. Também ressaltou a ampliação da área protegida da Mata Atlântica, no Litoral do Estado.

O governador citou os investimentos em saneamento básico. “O saneamento é a condição para superar as injustiças sociais, é também saúde e preservação do meio ambiente, pois evita contaminação de solos, bacias hidrográficas e das praias”, afirmou Richa

PRIMEIRO – O Paraná é o primeiro estado a receber o Programa Nacional de Formação e Capacitação de Gestores Ambientais. Os cursos começam já nesta quinta-feira. “O Paraná está avançado na questão ambiental, o governo se preocupa, há uma consciência grande da sociedade”, disse o ministro Sarney Filho. “O Estado é uma referência em gestão ambiental, com investimentos saneamento, visão sobre a preservação dos ecossistemas. Achamos por bem começar por aqui esse programa, que vai qualificar o gestor municipal”, explicou.

COMPARTILHADA – No Paraná, o programa será executado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com a Itaipu e prefeituras. O secretário do Meio Ambiente, Antônio Carlos Bonetti, disse que a primeira capacitação ocorre já nesta quinta-feira, na Região Oeste. “Na sequência, faremos em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, seguindo depois para todo o Estado”, informou. “Queremos atuar juntamente com os prefeitos, gestores municipais de meio ambiente para que possamos melhorar a vida dos cidadãos”, disse Bonetti.

Para o prefeito de Foz, Chico Brasileiro, o grande diferencial de um governo é apostar na sustentabilidade e no meio ambiente. “Nosso município está caminhando nessa direção e teremos apoio do Estado e da União”, disse ele. Esse programa vai nos preparar”, afirmou.

