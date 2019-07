GOVERNADOR AUTORIZA 1.582 AVANÇOS DE CARREIRA DE POLICIAIS DO PARANÁ

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou 1.582 promoções e progressões de servidores Segurança Pública do Paraná

Em solenidade realizada nesta quarta-feira (24), no Palácio Iguaçu, Ratinho Junior assinou despacho governamental de promoção de 75 oficiais e praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Na Polícia Civil, a medida libera 1.327 progressões de delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas. Também foram autorizadas 48 promoções e 132 progressões da Polícia Científica, alcançando médicos legistas, peritos criminais, toxicologistas, químicos e auxiliares de necrópsia.

O governador afirmou que a iniciativa é um reconhecimento do governo ao trabalho da polícia e de respeito aos policiais. “É um reconhecimento pelos avanços que alcançamos na segurança pública em seis meses”, disse. Ele destacou a redução dos índices de homicídios, o aumento nas prisões de marginais, de elucidação de casos e de apreensão de drogas. “Vamos chegar em médio prazo ao melhor estado do Brasil em segurança pública”, afirmou.

Inteligência, equipamentos e frota são os fatores que alavancarão essas metas, destacou Ratinho Junior. Ele afirmou ainda que pretende trazer para o Paraná experiências que conheceu em Nova York, como um sistema de inteligência adotado pela polícia local.

“Estamos reconstituindo a frota policial e já autorizei a compra de cinco helicópteros para reforçar a frota aérea. Também vamos buscar o que há de melhor em armamento”, disse o governador. “Mas tudo isso só tem eficácia se tivermos a presença física de policiais, motivados e respeitados”, enfatizou.

Respeito

A valorização dos policiais foi ressaltada, também, pelo secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares. “Essa medida não estava no planejamento orçamentário feito em 2018 para este ano, mas o governador decidiu autorizá-la, o que é mais uma demonstração do respeito e valorização aos policiais do Paraná”, afirmou.

Segundo o secretário, as progressões não vinham acontecendo. “Apresentamos um projeto para o governador, solicitando o atendimento à demanda dos policiais. O projeto foi analisado e autorizado”, contou. Os agentes penitenciários e servidores administrativos da Secretaria da Segurança terão promoções e progressões implantadas no dia 31 de julho. A medida já está assegurada.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Pericles de Matos, as promoções têm forte impacto na corporação. “Esse reconhecimento é uma injeção de ânimo, é fundamental. Ocorre uma oxigenação pelas mudanças que acarretam na estrutura e pela motivação que propiciam aos policiais”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockemback, reforçou a importância da medida. “Ela está dentro de uma série de ações que demonstram o valor e o respeito do governo para com as forças de segurança pública”, afirmou.

Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana, o diretor-geral da Polícia Científica, Leon Grupenmacher; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o chefe da Casa Militar, major Welby Pereira Sales; o delegado-geral adjunto, Riad Braga Farhat; o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes; o diretor do Depen, Francisco Caricati; o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; o líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri, os deputados estaduais Delegado Recalcati, Soldado Fruet e Alexandre Amaro e o deputado federal Stephanes Junior.

