GOBIEERNO DESPONJA EL 4,7% DE PRESUPUESTO PARA NIÑEZ

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia sufrió un recorte del 4,7% en el presupuesto general de gastos para el 2020. Funcionarios de la institución ven esta “situación insostenible ante años de atropellos a los derechos laborales” así como un nuevo golpe para el 35% de la población paraguaya: los niños

Viviana Coronel, secretaria general del Sindicato de Funcionarios y Educadores Populares de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (Sifeposnna), actualmente Ministerio de la Niñez y Adolescencia, indicó que existen falencias y carencias en la institución.

“Los niños están con colchones deplorables, con alimentos escasos, no hay pañales, toallas húmedas para limpiar a los pequeños, o espacio para aislar a los que están enfermos, y no contagien a los demás. Los edificios tienen goteras y los albergues no poseen la estructura para hacer una atención de calidad. Por ejemplo, en una sala podemos llegar a tener entre 15 a 20 niños con solo una a dos educadoras a cargo”, apuntó.

Coronel agregó que esta situación no es solo de ahora, porque se arrastra hace años, por lo cual presentaron un informe completo cuando asumió la nueva administración; sin embargo, a un año de gestión, indican que no han habido avances, solo retrocesos, como la falta de reconocimiento del sindicato, y lo más grave: el recorte del presupuesto 2020.

“El Ministerio de la Niñez y Adolescencia tiene un presupuesto de miseria para la infancia. Nos están recortando más de G. 1000 millones, con lo cual el panorama será peor para la niñez y mucho menos se podrá cumplir con el contrato colectivo vigente. Ni siquiera aspiramos a aumentos salariales, que hace 10 años están congelados, solo exigimos que se cumpla con los niños que llegan a los centros y con los niños, hijos de los funcionarios que no reciben su derecho a bonificación familiar y subsidio escolar”, señaló Antonio Añazco, miembro del sindicato.

Por su parte, autoridades del Ministerio de la Niñez, indicaron que se ha solicitado un incremento del 20% del presupuesto para equiparar salarios de los funcionarios que son muy bajos (similares y por debajo del salario mínimo), lo cual se tendrá que defender ante el Congreso, debido al recorte.

Asimismo, señalaron que han habido mejoras laborales como pago por días feriados trabajados, horas extras y seguro médico, con lo que antes no contaban, así como la reducción del horario nocturno, entre otros.

Alquileres por G. 700 milliones

Los sindicalistas rechazan que se invierta más de G. 700 millones en alquileres para oficinas, cuando hay otras prioridades. El asesor jurídico del Ministerio de la Niñez, Nelson Coronel, explicó que más de 40 edificios son alquilados por dicha institución, muchos de ellos inapropiados para albergues o centros, y lo que se pretende es centralizar las oficinas en un solo lugar, incluido el despacho de la ministra, para evitar gastos de traslado y ejercer mayor control. “La tendencia es ir dejando de a poco los alquileres e invertir en la compra de inmuebles y en el reacondicionamiento, que ya se está haciendo. En este año pudimos renovar electrodomésticos, que hace 10 años no se cambiaban”, refirió.

(Com ABC Color)