GM celebra 23 anos com mais de 200 mil atendimentos

A Guarda Municipal (GM) de Foz do Iguaçu completou nesta sexta-feira (5) 23 anos de atuação na cidade. Criada pela Lei Municipal Nº 1370, de 23 de novembro de 1987, a GM começou a atuar quase sete anos depois, em 1994. No início eram pouco mais de 100 servidores, hoje já possui 256 funcionários. Em 1998 houve o primeiro concurso que integrou servidoras mulheres.

Fazem parte do quadro da GM as Coordenadorias Regionais e as Equipes especializadas constituídas pelo Grupamento de Trânsito (GOT); Grupo Tático de Apoio (GTA); Equipe do Canil (K-9); Patrulha Maria da Penha (PMP) e o mais novo aparato ainda em fase de implementação, o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), Defesa Civil, Corregedoria, Ouvidoria, GGIM e Gaeco.

O órgão se destaca principalmente pela capacidade técnica de seus guardas em atuar de forma precisa, nos mais variados ambientes, pelas elevadas assertivas nas ações e na devoção do cumprimento do dever.

A evolução profissional e intelectual de seus componentes com aproximadamente, 96% do efetivo possuindo graduações e mais de 50% com pós-graduações em diversas áreas, permitiram a ampliação da capacitação técnica e envolvimento em atividades cada vez mais complexas, a ponto de toda a corporação ser gerida por servidores de carreira.

O secretário de Segurança Pública, Jussier Silva, destacou em discurso que “a Guarda Municipal acredita que a boa Gestão da SMSP depende da participação e comprometimento de todos e com essa intenção propõe esforço para buscar e compartilhar as propostas de fortalecimento e manutenção dos ideais da instituição e seus membros. A glória da Guarda Municipal é devida às virtudes e habilidades de cada um de seus membros, que não se furtam em buscar o crescimento e de dignificar a corporação com esforços que vão muito além do que a legislação exige”, comentou.