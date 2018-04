GLEISI RESPONSABILIZA MORO POR TIRO EM ACAMPAMENTO PRÓ-LULA

Prefeitura de Curitiba reitera pedido de transferência de Lula da Polícia Federal.

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a senadora Gleisi Hoffmann, responsabilizou no sábado (28) o juiz Sérgio Moro como um dos responsáveis pelo ataque a um acampamento de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A senadora pelo estado do Paraná também atribuiu responsabilidade à Rede Globo.

“A (Operação) Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, que coordena essa força-tarefa (sic), têm responsabilidade objetiva nisso, assim como a grande mídia, principalmente a Rede Globo, que, dia após dia, incita o ódio, contra o Lula e contra o PT, e acontecem essas coisas que estamos vendo”, disse a presidente do PT em vídeo gravado de dentro de um carro. Na verdade, a força-tarefa que investiga crimes no âmbito da Operação Lava Jato é formada por integrantes do Ministério Público Federal, principalmente de Curitiba, sem relação com o juiz Sérgio Moro.

“Também têm responsabilidade os políticos que incitam a violência nos seus discursos”, afirma Gleisi.

Transtorno e Risco a População

Após ataque a tiros ao acampamento de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba, a Procuradoria-Geral do Município reiterou pedido à Justiça Federal do Paraná para que o ex-presidente seja transferido da Superintendência da Polícia Federal. Lula está preso no local desde o dia 7 de abril.

No pedido, a procuradoria cita o tiroteio que deixou dois integrantes do acampamento feridos, fato que motivou uma manifestação com barreira de fogo na Rua Mascarenhas de Morais e interrompeu por horas o trânsito na região.

Em 13 de abril, a Procuradoria-Geral do Município já havia solicitado a transferência. Os motivos alegados foram os transtornos causados aos moradores do Bairro Santa Cândida, onde fica a sede da Polícia Federal, além de problemas de segurança devido a manifestações pró e contra Lula nas ruas próximas ao local, o que tem resultado em reclamações dos moradores da região.

A prefeitura de Curitiba divulgou nota no início da tarde deste sábado com uma declaração do prefeito Rafael Greca (foto ao lado).

Na nota, Greca manifesta preocupação com a presença do ex-presidente Lula em um local de grande movimentação como a superintendência da Polícia Federal. “O local oferece risco, transtorno à população, aos funcionários da própria PF e atrapalha a rotina de prestação de serviços aos brasileiros que precisam da emissão de passaportes”, disse o prefeito.

Repercussão – Também por meio de nota, a Força Sindical repudiou o ataque ao Acampamento Lula Livre. No texto, a Força exigiu “a imediata apuração e punição dos responsáveis”. Acrescentou que “a violência e a covardia contra atos e manifestações democráticas ferem a Constituição e reforçam práticas autoritárias, antissociais e que, neste momento eleitoral, tumultuam o ambiente político e desestabilizam o país”.

A Força Sincial também defendeu o livre direito à manifestação, à liberdade de pensamento e o fortalecimento ao estado de direito.

O ataque deixou duas pessoas feridas. Uma foi atingida no pescoço por um tiro e outra ferida no ombro por estilhaços. A Secretaria de Segurança Pública de Curitiba informou que, segundo as primeiras informações, uma pessoa a pé efetuou disparos de arma de fogo.

(Com Agência Brasil)