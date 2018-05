GLEISI HOFFMANN, PRESIDENTE DO PT, RECEBEU R$ 1,3 MILHÃO EM PROPINA E CAIXA DOIS, AFIRMA PF

Polícia Federal concluiu um inquérito que tem a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) entre os investigados e, no relatório, afirma ter encontrado evidências de que a presidente do PT recebeu R$ 1 milhão em propina.

O relatório da PF foi enviado em março ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Neste inquérito, o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações Paulo Bernardo também é investigado – ele é marido de Gleisi.

O relatório – A informação sobre a conclusão do relatório da PF foi divulgada no site da revista Veja nesta quinta e confirmada pela TV Globo.

Segundo as investigações, há pagamentos e movimentação de valores ligados a Gleisi que chegam a R$ 1 milhão e teriam origem no suposto esquema que envolve a Consist. A Polícia Federal viu indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

No relatório, a PF afirma: “Existem indicativos de que Gleisi Helena Hoffmann de alguma forma colaborou para ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores oriundos do esquema criminoso Consist, pois foram identificados diversos registros de pagamentos feitos em benefício da senadora Gleisi Helena Hoffmann ou de pessoas relacionadas a ela e/ou ao marido Paulo Berbardo entre os anos de 2010 e 2015.”

No documento, a PF afirma: “Existem indicativos de que Gleisi Hoffmann, com a participação de Marco Antonio Bologna (ex-presidente da TAM), Luiz Claudio Mattos de Aguiar (ex-diretor jurÍdico da TAM) e Guilherme Gonçalves (advogado da área eleitoral), ao menos omitiu, em documento público ou particular, a saber a prestação de contas relativa à campanha ao Senado Federal de 2010, declaração de que recebeu, em 30/08/2010, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da empresa TAM para fins eleitorais por intermédio de um contrato de consultoria jurídica simulado entre o escritório de Guilherme Gonçalves e a empresa TAM sem a correspondente prestação do serviço, mas com registro de uso como honorário eleitoral.”

(Com O GLOBO)