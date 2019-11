GLEISE HOFFMANN É REELEITA PRESIDENTE NACIONAL DO PT

Recebeu 71% dos votos; Segue no cargo até 2021

Com apoio de Lula, a deputada Gleisi Hoffmann (PR) foi reeleita presidente nacional do PT, neste domingo (24.nov.2019). Teve o apoio de 558 dos 792 delegados do partido (71%) e superou 3 concorrentes. Ela segue no cargo até 2021.

Em discurso após a vitória, Gleisi prometeu lutar contra o neoliberalismo e convocou protestos à imagem daquilo que ocorre em países como Chile e Bolívia. “É na rua que o povo vai vencer. Quando as grandes manifestações ecoarem no Brasil, porque elas vão chegar, nós temos que estar preparados“, disse.

“Essa história de 40 anos ao lado do povo brasileiro dão a grandeza do Partido dos Trabalhadores. E é essa grandeza, a militância, que fez o PT resistir. Acharam que nos matariam, mas nós estamos bem vivos e prontos para a luta. Temos 1 grande desafio. Nós temos 1 golpe continuado para implantar nesse país uma das piores pautas econômicas: o neoliberalismo, que pretende tirar do povo direitos conquistados“, continuou.

“É contra esses retrocessos que nós temos que lutar e temos que nos posicionar. Disseram que o Lula estava radicalizando. Lula sempre exortou o povo brasileiro a lutar. E a luta que nós queremos é a luta do campo democrático. Nós queremos Lula presidente da República novamente.”

A eleição foi realizada durante o 7º Congresso do partido, realizado de 6ª feira (22.nov) até esta noite, em São Paulo. Também foram eleitos 90 membros do Diretório Nacional.

Gleisi está no comando do partido desde julho de 2017, quando foi escolhida para 1 mandato de 2 anos, em substituição a Rui Falcão. Ela foi a primeira mulher eleita como presidente do partido.

(Com Poder360)