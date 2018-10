GILMAR MENDES MANDA SOLTAR IRMÃO DE BETO RICHA E OUTROS PRESOS NA INTEGRAÇÃO II

Operação é parte da Lava Jato e investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato em um esquema relacionado à administração das rodovias federais no Paraná

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou soltar nesta sexta-feira (5) Pepe Richa, irmão do ex-governador do Paraná Beto Richa, e os outros sete presos na Operação Integração II, como foi batizada a 55ª fase da Operação Lava Jato.

Veja quem foi solto:

– Pepe Richa

– Elias Abdo

– Ivano Abdo

– Evandro Couto Vianna

– Cláudio José Machado Soares

– José Julião Terbay Jr.

– José Camilo Teixeira Carvalho

– Ruy Sérgio Giublin

Gilmar levou em conta os mesmos argumentos que usou para soltar Beto Richa na Operação Rádio Patrulha, que apura crimes em licitações para a recuperação de estradas rurais no Paraná.

Para o ministro, os fatos e provas apresentados são “insuscetíveis de ensejar a prisão provisória do reclamante”.

“[A decisão] descumpriu a ordem proferida, tendo decretado a prisão preventiva do reclamante [Pepe Richa] e demais investigados com base nos mesmos fatos e vícios anteriormente expungidos, inclusive a partir do compartilhamento de dados obtidos perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba, que proferiu a decisão anteriormente cassada”, explicou o ministro.

Além disso, Mendes considerou que os decretos de prisão possuem “ausência de pressuposto específico”.

“Não consta da decisão que decretou a prisão temporária do reclamante a indicação de crimes previstos no rol do inciso III, do art. 1º da Lei nº 7.960/89, o que desautoriza essa espécie de prisão”, disse em trecho do despacho.

Na decisão, o ministro também avaliou que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva de parte dos investigados na Integração II levou em conta os mesmos fatos “não comtemporâneos” da Rádio Patrulha.

“Portanto, não se vislumbra o grave a atual risco à ordem pública ou à ordem econômica mencionada pelo Juízo de primeira instância e nem a necessidade de desarticular o suposto grupo criminoso”, afirmou Mendes.

Ainda de acordo com a decisão, Gilmar considerou que houve “a mudança de governo do estado o Paraná e que o reclamante [Pepe Richa] não mais ocupa o cargo de Secretário de Estado que teria sido utilizado para a prática de delitos”.

Os presos – com exceção de José Camilo Teixiera Carvalho – estão no Complexo Médico-Penal (CMP) em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para onde foram transferidos nesta sexta-feira (5).

Eles começaram a ser liberados do CMP por volta das 21h desta sexta.

55ª fase da Lava Jato

A 55ª fase investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato em um esquema relacionado à administração das rodovias federais no Paraná, no chamado Anel da Integração.

A ação foi deflagrada no final do mês de setembro e prendeu investigados no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), as investigações apontaram que eram mantidos dois esquemas paralelos de pagamentos de propinas. Em um deles, de acordo com o MPF, foram identificados pagamentos mensais de propina em torno de R$ 240 mil, no ano de 2010.

MPF critica decisão de Gilmar

Por meio de nota, a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) repudiou a decisão proferida pelo ministro do STF Gilmar Mendes.

Segundo os procuradores, as prisões foram decretadas “com base na presença concreta dos pressuspostos das prisões temporária e preventiva”.

Conforme a nota, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) seria a instância competente para julgar recurso ou habeas corpus contra as prisões.

O comunicado diz ainda que a força-tarefa da Lava Jato “expressa sua confiança de que o Supremo Tribunal Federal reverterá esta teratológica decisão”.

