GGOVERNADOR ANUNCIA A CRIAÇÃO DE CALENDÁRIO TURÍSTICO PARA O LITORAL

O Litoral do Paraná vai ganhar um calendário turístico, que começará a ser elaborado pelo Governo do Estado ainda neste ano, após o Carnaval

O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante reunião com os prefeitos do Litoral, neste sábado (12), em Matinhos.

“Vamos fazer com que o turista passe o máximo de tempo no nosso Litoral, movimentando a economia e propiciando emprego e renda. Teremos eventos e atrações constantes para receber visitantes o ano todo”, disse Ratinho Junior. Ele também destacou que o Litoral precisa de investimentos e ressaltou a importância de todo espaço que oferte entretenimento. “Queremos, a partir do ano que vem, fazer parcerias para ampliar esses espaços e criar mais ambientes para os turistas terem um bom lazer no Litoral”, disse.

Diálogo

Ratinho Júnior foi ao Litoral para acompanhar as ações do Governo do Estado na Operação Verão, nas áreas de segurança, esporte e cultura e conversar com os prefeitos sobre melhoria nos município.

Durante a reunião, realizada no Sesc de Caiobá, o governador ressaltou que o objetivo é fazer um governo próximo dos cidadãos e que para isso é fundamental a parceria com os prefeitos.

“Isso é necessário para que possamos, juntos, entender a realidade de cada município e colaborar com o desenvolvimento do Paraná”, afirmou Ratinho Júnior, citando que na semana passada se reuniu com prefeitos da região de Londrina, no Norte do Estado.

O vice-governador Darci Piana também participou da reunião com os prefeitos do Litoral e afirmou que o diálogo é uma forma de estreitar o relacionamento. “Isso vai ser bom para os prefeitos reivindicarem ações. Somente dessa forma que poderemos resolver os problemas do nosso Estado”, disse.

Segundo o prefeito de Matinhos, Rui Hauer Reichert, a expectativa com o atual Governo é a mais positiva possível. “É o primeiro governador que faz uma reunião com os prefeitos da nossa região logo após a posse”, afirmou.

Ele destacou também investimentos no município, como a obra da Avenida Juscelino Kubitschek, que vai iniciar neste começo do ano; a segunda etapa da revitalização da orla; a reforma do Pico de Matinhos, segundo ponto turístico mais visitado do Litoral com investimentos. “Temos ações em segurança pública, saúde, de limpeza pública e sem esse apoio nosso Litoral não seria o que é”, disse Hauer.

O prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim, lembrou que o Litoral do Paraná tem características peculiares. “Aqui está concentrado o último remanescente de Mata Atlântica e é fundamental o apoio do Governo aos pequenos municípios como o nosso”.

Após o encontro com os prefeitos, o governador caminhou na Orla de Matinhos e participou do lançamento das atividades esportivas na Operação Verão Paraná, com o Jogo dos Atletas, na arena multiuso.

Além de Matinhos e Antonina também participaram reunião com o governador os prefeitos de Guaraqueçaba, Hayssan Colombes Zahoui; de Guaratuba, Roberto Cordeiro Justus; de Morretes, Osmair Costa Coelho; de Paranaguá, Marcelo Elias Roque, e de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante.

Acompanaharam o encontro o superintendente de Turismo, Hélio Wirbinski; os secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior, e do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o deputado estadual Alexandre Curi, o diretor presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Eduardo Bekin; o diretor-geral da Sanepar no Litoral, Antonio Carlos Geraldi; o comandante do 8° Grupamento de Bombeiros e Comandante da Operação Verão, tenente coronel Gerson Gross.

(Com AEN)