GESTÃO INFORMACIONAL É TEMA DO ÚLTIMO MÓDULO DO CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) comandou nas últimas três semanas o 1º Curso de Gestão Parlamentar que detalhou o funcionamento de cada setor da Casa de Leis, ambientando os servidores que iniciaram os trabalhos com a nova Legislatura e atualizando aqueles que já faziam parte do quadro funcional

Nesta quinta-feira (28) o curso, formado por seis módulos, chega ao fim com a realização da palestra sobre Gestão Informacional, a partir das 9h30, no Plenário, sob o comando da servidora Milena Renner. Nesta etapa os participantes conhecerão o sistema de informática da Assembleia, o Infolep, e a tramitação de documentos por meio do protocolo.

“Cada módulo deste curso foi pensado de forma que um complemente o outro. No final o participante terá conhecimento de todo o funcionamento da Casa e poderá desempenhar da melhor maneira a sua função, seja nos gabinetes, comissões ou setores administrativos da Casa, auxiliando os deputados e prestando serviços à população”, destacou o diretor da Escola do Legislativo, Dylliardi Alessi, que também é diretor Legislativo da Assembleia.

Até o momento o curso abordou os conceitos básicos da organização e do funcionamento do Poder Legislativo, Processo Legislativo, Comunicação Institucional, Redação Oficial e Processos de Plenário. Além dos servidores da Assembleia, o curso atraiu muitos estudantes e profissionais de outros órgãos públicos, interessados em conhecer o funcionamento da Casa. É o caso da diretora de relações institucionais da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná (Assofepar), Martha Henriques Pino, que acompanhou o módulo sobre Processos de Plenário. “O passo a passo, o rito do Legislativo, saber em que parte como um ente da sociedade pode opinar é muito importante. Nós, da associação, queremos auxiliar os parlamentares nas questões de segurança pública. Colocamo-nos à disposição para apresentar a eles as propostas da forma mais completa possível. Para isto, o curso é fundamental”.

Inscrição gratuita – As inscrições para o evento desta quinta-feira (28) podem ser efetuadas site na ALEP, no link da Escola do Legislativo (http://www.alep.pr.gov.br/escoladolegislativo/cursos), gratuitamente. As vagas são limitadas. Você também pode acessar informações sobre a Escola do Legislativo nas redes sociais e ficar por dentro dos próximos eventos, acompanhando a página no Facebook: escoladolegislativoalep.

(Com ALEP)