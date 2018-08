GASTROFEST AGITA BARES DE FOZ DO IGUAÇU, CURITIBA E LONDRINA

Festival quer difundir e promover o turismo gastronômico vai envolver 25 bares da capital e interior do Paraná

Os moradores e turistas terão um motivo a mais para visitar bares de Foz do Iguaçu, Curitiba e Londrina. De 11 a 31 de agosto está programada a Edição de Inverno do GastroFest (Festival Gosto de Bar), criado para difundir e promover o turismo gastronômico na capital e interior do Paraná.

O festival, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) e patrocínio da Itaipu Binacional, mobiliza 25 estabelecimentos – sete de Foz do Iguaçu, nove de Curitiba e nove de Londrina. Nos dias da promoção serão servidos petiscos exclusivos, com valor único de R$ 25,90.

Inspirado nos melhores eventos gastronômicos, o GastroFest quer esquentar a estação mais fria do ano. A lista de atrações inclui sabores do tradicional bolinho de bacalhau, passando pelo meio da asa de frango com sabor picante, até curioso rolinho de costela e a linguiça choripan da Argentina.

Não faltarão opções para quem gosta de frutos do mar, coxinha de farofa da Lapa, tapioca e a carne seca. A relação completa de cardápios com descrição dos petiscos e bares participantes está no site www.gastrofest.com.br.

Vida noturna

Os estabelecimentos participantes da promoção, novos e tradicionais, são destaques na vida noturna das cidades. O festival dará oportunidade dos bares de promover a gastronomia e o turismo local, tendo como tema as quatro estações do ano e os petiscos que mais se adequam a cada uma delas, observa Fábio Aguayo, presidente da Abrabar.

“A edição de inverno do GastroFest/Gosto de Bar vai reunir os bares mais tradicionais de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu, numa excelente opção de lazer para quem gosta de novidades e quer aproveitar para degustar os melhores petiscos da estação”, diz.

O festival, segundo Aguayo, acaba sendo um desafio para os estabelecimentos, que devem se basear no inverno para promover o seu menu. “O público terá oportunidade de frequentar um evento com este diferencial, capaz de, no futuro, tornar-se algo permanente nas cidades participantes”, ressalta.

A intenção, ainda segundo Aguayo, é levar o evento para outras cidades, como Ponta Grossa, Cascavel e Maringá. A promoção Abrabar, além do patrocínio exclusivo da Itaipu, conta com apoio da Feturismo e organização da Check In Promo.

Bares e sabores

A seguir a lista dos bares e petiscos exclusivos do GastroFest, preparados para esquentar o inverno de 2018:

Capitão Bar

“Calabresa Acebolada do Capitão” – Deliciosa calabresa cortada em rodelas, fritas e aceboladas. Acompanha farofinha, fatias de pão francês e vinagrete.

Avenida Jorge Schimmelpfeng, 288 – Centro

Django Burguer & Steakhouse

“Bolinhos de Bacalhau” – Descrição: Tradicional bolinho de bacalhau crocante. Acompanha molho tártaro.

Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1966 – Vila A

Eden Steak Garden & Choperia

“Batata Rústica com Cheddar e Bacon” – Deliciosa porção de batata rústica, cobertas com molho cheddar e cubos de bacon.

Avenida das Cataratas, 480 – Vila Yolanda

Rafain Chopp

“Pastel em Tiras” – Massa de rolinho primavera recheado com carne bonina, cebola e cebolinha. Acompanha molhos da casa.

Avenida Jorge Schimmelpfeng, 450 – Centro

Rock Falls

“Asian Wings” – Meio da asa com tempero especial e molho picante.

Rua Almirante Barroso, 993 – Centro

Taj Bar

“Rolinho de Costela” – Massa de rolinho primavera recheados com costela bovina. Acompanha molhos da casa.

Rua Marechal Floriano, 799 – Centro

Park Foz

“Polentinha Park Foz” – Descrição: Polentinha em fatias, fritas e crocantes, cobertas com queijo ralado.

Rua Alm. Barroso, 1009 – Centro

(Com Portal da Cidade)