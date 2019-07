GARRIDO TOMA POSSE COMO DIRETOR DO PTI REFORÇANDO A PROXIMIDADE COM A ITAIPU

O novo diretor-superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), general Eduardo Castanheira Garrido Alves, tomou posse nesta segunda-feira (8), no Edifício das Águas, em Foz do Iguaçu, reforçando o compromisso com a política de austeridade que vem sendo adotada pela gestão do general Joaquim Silva e Luna à frente da Itaipu, mantenedora do parque

Indicado pelo general Silva e Luna, Garrido deixou o cargo de assessor especial do Ministro da Defesa para assumir a diretoria do PTI. Ele chega com a promessa de muita dedicação e trabalho integral à missão da instituição. “Ele é um gestor por excelência”, ressaltou Silva e Luna. “Diria que, nas Forças Armadas, talvez fosse o mais preparado em termos de planejamento estratégico voltado a finanças e orçamento”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu.

Segundo Garrido, a integração do PTI com a Itaipu será cada vez maior e com foco voltado principalmente para atender às necessidades da usina, em especial a sua atividade-fim, que é a geração de energia. Entre os apoios mais importantes está o suporte ao projeto de atualização tecnológica da hidrelétrica. Esse processo garantirá que Itaipu consiga produzir nos mesmos patamares de hoje, com sucessivos recordes de geração.

Outras ações de grande relevância do PTI para o Oeste do Paraná devem continuar, como a gestão do Complexo Turístico Itaipu (CTI) e o apoio ao empreendedorismo por meio das incubadoras instaladas no parque. “Essas são grandes vocações da região, então o apoio do PTI será total”, disse Silva e Luna. “A forma de melhorar e ampliar isso nós vamos construir juntos, a partir de agora”, complementou. “São grandes frentes que o PTI não pode abrir mão.”

Com a vinda do general Garrido, a diretoria do PTI fica completa. Flaviano da Costa Masnik, diretor administrativo-financeiro, ocupava interinamente o cargo de diretor-superintendente desde maio deste ano. A diretoria técnica é comandada por Rafael José Deitos. Os dois são empregados de carreira da Itaipu. O novo diretor-superintendente foi eleito pelo Conselho de Curadores do PTI no dia 26 de junho.

Na solenidade de assinatura do termo de posse, o novo diretor-superintendente recebeu as boas-vindas do diretor-geral brasileiro da Itaipu, a quem pôde reencontrar. Os dois já trabalharam juntos quando Silva e Luna foi ministro da Defesa (de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019).

De acordo com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Garrido entra com o desafio de dar continuidade à reorganização da instituição, que agora tem como foco dar sustentabilidade à operação da usina.

Após as adequações, segundo o general Silva e Luna, o PTI deve atuar com projetos de diversificações das fontes energéticas e armazenamento de energia. “Nosso foco é a missão da Itaipu, que é gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e no Paraguai.”

O diretor administrativo-financeiro do PTI, Flaviano da Costa Masnik, que ocupava interinamente o cargo de diretor-superintendente, explicou que, para adequar a atuação às necessidades da Itaipu, o PTI já vem fortalecendo projetos como, por exemplo, de automação e simulação de sistemas elétricos e segurança de barragens.

“Tenho certeza de que o general Garrido é o líder que vai não apenas dar continuidade a essa otimização dos projetos do PTI, como efetuará os ajustes necessários na instituição”, disse Masnik.

Resultados

Garrido reforçou seu compromisso com resultados. “Eu, que venho da área de logística, sempre tinha que entregar um suprimento na hora certa, no momento exato. Então tenho muito arraigado esse conceito de entregas.”

A otimização dos recursos da instituição também será prioridade na gestão do novo diretor-superintendente. Para isso, prevê o aumento de produtividade. “Vamos buscar a valorização dos trabalhadores do PTI, buscando a motivação para que cada vez mais eles se sintam inseridos nas relações do parque e no sucesso da nossa mantenedora, porque isso representará o sucesso de todos nós.”

Garrido salientou que o compromisso que teve com o Exército, onde ficou ao longo dos últimos 44 anos, traz para o PTI muito trabalho e dedicação integral. Ele entrou para a reserva da corporação na última sexta-feira (5). “O desafio me levou a aceitar este convite”, disse Garrido. “Além de vir para uma atividade nova, atender a uma convocação do general Silva e Luna me motiva. Sei da sua capacidade e boas intenções e acho que posso colocar uma pedrinha nessa construção que ele está fazendo por aqui.”

Instalações

Após a cerimônia de posse, o novo diretor do PTI conheceu o Laboratório de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos (Lasse), que desenvolve soluções customizadas para o setor elétrico; o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes, que reúne sistemas como monitoramento de estações climáticas e iluminação inteligente; o Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens (Ceasb), que possui 21 projetos em andamento em prol da segurança da barragem da Itaipu; e o Centro de Estudos Avançados em Proteção de Estruturas Estratégicas (Ceape²), que atua na segurança proteção e defesa de infraestruturas críticas.

O novo diretor

O general Eduardo Castanheira Garrido Alves ingressou no Exército em 1975, pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo (SP). Possui bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (1978-1981); especialização em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro (1989-1990); Mestrado em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (1991); Doutorado em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (1994-1996); e MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (2010).

Foi gestor dos setores de Alimentação, Materiais, Licitações e Financeiro do 1º Grupo de Artilharia Antiaérea, entre 1982 e 1985. Em 1986, gerenciou os setores de Alimentação, Materiais, Licitações e Financeiro do Depósito Regional de Material de Intendência da 1ª Região Militar.

Comandou a 1ª Companhia Depósito de Material de Intendência da 1ª Região Militar, em 1987. Participou da implantação da Aviação do Exército pelo 1º Batalhão de Aviação do Exército e da Base de Aviação do Exército. Entre 1992 e 1994, foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras.

Comandou o 11º Depósito de Suprimento entre 2006 e 2007. De 2008 a 2011 foi chefe da Seção de Planejamento e Execução do Orçamento do Exército na 6ª Subchefia do Estado-Maior do Exército. Em março de 2012 foi promovido ao generalato e assumiu a chefia da Assessoria Especial de Orçamento e Finanças do Exército Brasileiro.

Em 2015, assumiu a 6ª Subchefia do Estado-Maior do Exército. Desde março de 2017 atuava no Ministério da Defesa, no qual deixa o cargo de Assessor Especial do Ministro da Defesa para assumir a diretoria do Parque Tecnológico Itaipu.

(Com Itaipu)