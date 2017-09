Garantioeste oferece em Foz R$ 1,2 milhão em empréstimo

Boas ideias, atitude e planejamento são indispensáveis para o crescimento dos negócios. Se esse receituário for acompanhado de crédito facilitado e a juros baixos, as chances de prosperidade são infinitamente maiores. E nisso a Garantioeste (Sociedade Garantidora de Crédito Oeste) pode ajudar. A entidade disponibiliza R$ 1,2 milhão em financiamento para empreendedores por meio de instituições financeiras conveniadas em Foz do Iguaçu.

A quantia é resultado da contrapartida de R$ 1 milhão feita pela Garantioeste ao aporte financeiro de R$ 200 mil realizado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. O crédito é destinado a micros e pequenos empresários, que podem empregar o dinheiro em aquisição de equipamentos, na modernização das empresas e em capital de giro.

Conforme explica Faisal Ismail, membro do Conselho de Administração da Garantioeste, os financiamentos normalmente abrangem prazos médios de 36 meses para o pagamento, mas dependendo da atividade podem chegar até a 60 meses. Ismail informa que, além de praticar os juros mais baixos do mercado, o processo de análise é concluído em 48 horas.

“São condições muito favoráveis, difíceis de serem encontradas nas instituições financeiras, e na maioria dos casos é dispensado o avalista”, ressalta. “Para os associados da ACIFI, o acesso ao crédito é ainda mais simplificado, pois o conselho avaliador tem uma referência a mais na hora de analisar a proposta do empreendedor”, frisa Ismail.

Ampliação dos negócios

Para ele, o financiamento oferecido pela Garantioeste possibilita a injeção de recursos diretamente na economia local, contribuindo para o crescimento dos empreendedores e também da cidade. Ismail ressalta que o objetivo é ampliar a oferta de recursos de acordo com a demanda.

Ele acredita também que o financiamento pode ajudar no fortalecimento das pequenas empresas, para que elas aumentem os negócios com a prefeitura. “Os recursos podem estimular esse mercado formado de micros e pequenas empresas para que elas criem condições de vender produtos e serviços para a Prefeitura de Foz do Iguaçu”, aponta.

Facilidade

Os micros e pequenos empresários interessados na linha de financiamento oferecida pela Garantioeste podem procurar as agências das cooperativas Sicredi e Sicoob. Também podem ir ao escritório da garantidora de crédito, que funciona na sede da ACIFI, ou solicitar uma visita do consultor ao estabelecimento. Mais informações: (45) 99985-1104, com Jonas Gonçalves Fagundes.