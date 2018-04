GAECO CUMPRE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FOZ

Operação foi defragada por suspeita de cobrança por serviços não prestados de forma regular ao poder público, causando prejuízos ao patrimônio particular e ao erário.

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu na tarde desta sexta-feira, 27 de abril, mandado de busca e apreensão em oficina “Mecânica do Gringo”, situada na Av. Olímpio Rafagnin, marginal a BR 277, suspeita de utilizar, para reparos em veículos particulares e de órgãos públicos, peças oriundas de crimes.

De acordo com investigação do Ministério Público do Paraná, que apura a prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo e delitos contra a administração pública, o estabelecimento é suspeito de cobrar por serviços não prestados de forma regular, inclusive do poder público, causando prejuízos ao patrimônio particular e ao erário.

Durante o cumprimento do mandado, o proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante por posse irregular de duas armas de fogo e por receptação, sendo apreendidos um revólver, um rifle, um veículo com suspeita de adulteração de sinal identificador e placas de veículo com registro de roubo em Curitiba.

(Com MPF/PR)