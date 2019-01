FUX REJEITA RECURSO DE KIM E MANTÉM VOTAÇÃO SECRETA PARA COMANDO DA CÂMARA

Deputado eleito quer se candidatar; Toffoli já havia negado pedido dele

O ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou mandado de segurança apresentado pelo deputado federal eleito Kim Kataguiri (DEM-SP) e manteve o voto secreto na eleição para à presidência da Câmara.

O presidente do STF, Dias Toffoli, havia negado o pedido em 9 de janeiro, mas Kim recorreu a Fux, que assumiu o plantão na semana passada. Eis a íntegra da decisão realizada na 6ª feira (18.jan.2019).

O coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre) quer concorrer à presidência da Casa e pode disputar com seu colega de partido e atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A eleição será realizada em 1º de fevereiro. Se for aberta, tende a afetar as negociações em torno da candidatura de Maia.

Kim, entretanto, tem 22 anos e a Constituição diz que para assumir o Planalto é preciso ter 35 anos. Como o presidente da Câmara está na linha de sucessão da Presidência da República, existe a dúvida sobre a legalidade.

O deputado eleito chegou a pedir ao STF a garantia de que possa concorrer ao cargo. Mas Fux negou esse pedido na última 5ª feira (17.jan).

Sobre a votação aberta, Kim argumentou na ação que todos os atos da Câmara “devem passar pelos meios republicanos de controle” e que o voto secreto “afronta princípios e normas constitucionais, motivo pelo qual se faz imperiosa a concessão da segurança pretendida a fim de que o voto seja público”.

Fux discordou. “A análise dos autos revela não mais subsistir o requisito da urgência necessário ao enquadramento da matéria no regimento interno do STF. Encaminhe-se o processo à secretaria para dar cumprimento às determinações do ministro presidente.”

Já Toffoli, na última decisão, argumentou que o regimento interno da Câmara dos Deputados dispôs no sentido da eleição sob voto fechado. Dessa forma, o Judiciário não pode interferir sob pena de desrespeitar o princípio da separação de Poderes.

(Com Poder360)