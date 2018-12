FUTURO MINISTRO DO MEIO AMBIENTE DEFINE PRESIDENTES DO IBAMA E DO ICMBIO

Ricardo Salles informou à GloboNews que colocará Eduardo Bim à frente do Ibama e Adalberto Eberhard no comando do ICMBio, ambos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente

O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou os nomes dos presidentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no governo de Jair Bolsonaro.

Salles informou à GloboNews nesta quinta-feira (20) que o Ibama será presidido pelo procurador Eduardo Bim, enquanto o ICMBio terá o comando do ambientalista Adalberto Eberhard.

Os dois órgãos são vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio é responsável por 335 unidades de conservação federais, distribuídas em todos os biomas do país (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Marinho).

Já entre as atribuições do Ibama estão o poder de polícia ambiental, o trabalho de fiscalização e a execução de política relativas ao licenciamento ambiental e à autorização de uso dos recursos naturais.

O presidente eleito Jair Bolsonaro costuma fazer críticas ao processo de licenciamento ambiental e defende mais celeridade na concessão das licenças para obras e outros empreendimentos. Ele também já afirmou que pretende terminar com a “festa” de multas do Ibama.

Perfis

Eduardo Bim é procurador federal e atua junto ao Ibama. O currículo do futuro presidente do instituto registra que ele é doutorando em direito do Estado, mestre em direito e especialista em direito ambiental e especialista em direito tributário.

Adalberto Ebehard é fundador da Ecotrópica organização não-governamental que gere reservas particulares de patrimônio natural na região do Pantanal. Ele também atuou no departamento de Zoneamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

(Com G1)