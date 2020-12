Futebol: BRASILEIRÃO EM CHAMAS NA RETA FINAL

Flamengo encosta no São Paulo e incendeia Brasileirão em campo e nos bastidores.

O grande momento do fim de semana aconteceu na vitória épica do Flamengo por 4 a 3 sobre o Bahia ontem, no Maracanã. O resultado colocou o Rubro-negro de vez na cola do líder São Paulo e incendiou também os bastidores, com duras críticas e insinuações de parcialidade de arbitragem por parte do presidente Rodolfo Landim.

Dentro de campo, o Flamengo teve Gabigol expulso por reclamação com menos de dez minutos de jogo, mas mesmo assim saiu na frente e abriu 2 a 0. O Bahia, entretanto, virou, com grande atuação de Gilberto. De forma heroica e comandado por Pedro, o clube carioca conseguiu reverter o placar novamente, garantindo a vitória com gol de Vitinho aos 44 minutos do segundo tempo. Assim, chegou a 48 pontos, contra 53 do líder São Paulo, que tem um jogo a mais.

A expulsão de Gabigol foi foco de polêmica durante todo o confronto: Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, insinuou uma conspiração de arbitragem para favorecer o São Paulo. “O que é lamentável nesse processo como um todo, parece que era algo já esperado. O Flamengo durante a semana mandou um ofício para a CBF. Colocar uma arbitragem paulista em um jogo do Flamengo era desnecessário. A gente imaginava que poderia ter esse tipo de cena lamentável”.

O confronto também terminou com uma acusação de racismo por parte de Gérson, que afirmou ter ouvido de Juan Ramírez “cala boca, negro”. “Eu nunca sofri, em toda a minha carreira profissional, e não aceito. Não aceito”, desabafou.

