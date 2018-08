FURAÇÃO LANE CHICOTEIA HAVAÍ COM CHUVA FORTES E VENTOS

O furacão Lane, uma poderosa tempestade de categoria 3, atingiu o Havaí na quinta-feira com ventos fortes e chuvas torrenciais, provocando enchentes, deslizamentos de terra e fortes tempestades enquanto os moradores se agachavam para enfrentar a tempestade.

A tempestade girou no Oceano Pacífico a cerca de 170 milhas a sudoeste de Kailua-Kona e quase 20 polegadas (51 cm) de chuva caíram no lado leste da Grande Ilha do Havaí, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). .

“Há muitas e muitas chuvas, chuvas torrenciais, com muita umidade na atmosfera”, disse o meteorologista da NWS, Chevy Chevalier, observando que há relatos de vento de 80 milhas por hora (80 km / h). “Estamos nisso agora.”

Não houve relatos de feridos, mas as estradas foram fechadas devido a enchentes e deslizamentos de terra no estado insular do Pacífico. Os turistas foram aconselhados a ficar longe de uma atração popular na ilha de Maui chamada Seven Sacred Pools, um conjunto cênico de cachoeiras e grutas.

“Inundações repentinas que ameaçam a vida. Esta é uma situação muito perigosa. Evite viagens desnecessárias ”, disse o governador David Ige no Twitter.

Evacuações estavam acontecendo em partes das ilhas de Molokai e Maui, enquanto falhas de energia estavam sendo relatadas nas mídias sociais.

As últimas previsões mostraram que o olho da tempestade se contorceu a oeste da Ilha Grande na manhã de sexta-feira, antes de passar por Maui e várias outras ilhas no final do dia, a caminho de Oahu. Mas as autoridades alertaram que as ilhas ainda podem esperar ser atingidas duramente.

Lane mudou de direção noroeste e seguiu para o norte a 6 milhas por hora, já que a tempestade de categoria 3 na escala Saffir-Simpson de cinco estágios foi de 195 km / h, informou o serviço em um alerta noturno.

“Estamos dizendo a todos para levar a tempestade a sério, fazer seus preparativos finais e estar preparados para enfrentar o que vai ser um evento de chuva prolongado”, disse Andrew Pereira, diretor de comunicações da cidade e do condado de Honolulu, capital do estado. .

Lembrando Iniki

O Centro Nacional de Furacões alertou que tempestades podem elevar os níveis de água de 1 a 1,5 metro acima do normal ao longo da costa oeste da Ilha Grande e que chuvas extremas podem significar “inúmeras evacuações e resgates”.

Ige pediu aos moradores que reservassem um suprimento de 14 dias de água, comida e remédios. Todas as escolas públicas, campi da Universidade do Havaí e escritórios governamentais não essenciais nas ilhas de Oahu e Kauai foram fechados pelo menos até sexta-feira.

“Estamos em nosso quarto no Alohilani Resort esperando a chegada do furacão Lane”, disse Janina Ballali no Twitter. “Espero que o furacão tenha piedade de nosso amado Oahu.”

A Par Pacific Holdings disse que fechou sua refinaria de 93.500 barris por dia em Kapolei devido à tempestade.

Em Hanalei, em Kauai, a chuva caiu na quinta-feira, quando moradores e empresas se preparavam para o furacão, enquanto turistas continuavam a fazer compras e a comer em lugares que ainda estavam abertos.

Dave Stewart, dono do Kayak Hanalei, havia embarcado nas vitrines de sua loja no meio da tarde e transferiu os caiaques de aluguel da empresa para terrenos altos.

Ele disse que não estava se arriscando, tendo passado por graves inundações na costa norte de Kauai, em abril, e pelo furacão Iniki, em 1992.

“Isso foi destruição total”, disse ele sobre Iniki. “Sete dos 10 postes de telefone estavam desligados, por isso, mesmo que a sua casa estivesse bem, você não poderia sair.”

Iniki foi o furacão mais poderoso já registrado no Havaí, que atingiu a ilha de Kauai em 11 de setembro de 1992, na categoria 4. Ele matou seis pessoas e danificou ou destruiu mais de 14 mil casas.

As prateleiras de um Walmart de Honolulu, no centro da cidade, foram despojadas de itens que vão de atum enlatado a comida de cachorro, água engarrafada e refrigeradores cheios de gelo.

Imagens de vídeo mostraram chicotes de palmeiras e céus escuros em Maui. No bairro de Manoa Valley, em Honolulu, as calçadas normalmente cheias de corredores e passeadores de cães estavam vazios enquanto os moradores ficavam do lado de fora de suas casas observando os céus e as empresas fecharem cedo para o dia.

O presidente Donald Trump declarou estado de emergência para o Havaí e ordenou que as autoridades federais ajudassem a suplementar as respostas estaduais e locais, informou a Casa Branca nesta quinta-feira.

A Guarda Costeira ordenou que todos os portos se aproximassem dos navios que chegavam e a Marinha dos EUA transferiu a maior parte de sua frota de Pearl Harbor, onde os navios poderiam fornecer ajuda após a tempestade.

Desde que o furacão Maria devastou Porto Rico no ano passado, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências fez mudanças na forma como funciona, disse o administrador da FEMA, Brock Long, em Washington, assegurando a instalação de geradores para fornecer energia aos moradores e reiniciar rapidamente o sistema. sistema de água.

“Não é apenas fornecer comida e água. Se você consertar o poder primeiro, você resolve 90% dos problemas ”, disse ele.

(Com Reuters)